Morrissey, el cantante inglés que nos tiene acostumbrados a diferentes polémicas, abandonó el escenario en la mitad de un concierto en Los Ángeles, sin entregar explicaciones.

El hecho quedó registrado en varios videos captados por los fanáticos, quienes incluso dijeron que el cantante “tenía mucho frío”.

De igual modo, por medio de su página web, anunció que su nuevo disco programado para salir a la luz en febrero del 2023, será en otra fecha, hasta este momento, sin especificar.

El pasado sábado, Morrissey se presentó en la segunda fecha de su tour por Estados Unidos, en el Geek Theatre de Los Ángeles, California.

Pero el concierto terminó de manera abrupta a los 30 minutos de haber iniciado, luego de que Moz se retirara del escenario sin volver. El hecho quedó registrado en los videos que los asistentes lograron captar.

Todo sucedió una vez terminada la canción “Girlfriend In A Coma” de su ex agrupación, The Smiths, lo que sorprendió incluso a los músicos que acompañaban a Morrissey.

Según los registros audiovisuales, pasaron varios minutos antes de que personal de la organización avisaran que el concierto de Morrissey estaba suspendido.

Todo lo anterior, sin ninguna explicación por parte del cantante, aunque con rumores de Twitter que aseguran que habría dejado el escenario por sentir “mucho frío”.

So, #Morrissey just walked off the stage at @Greek_Theatre after 30 min. Apparently he was too cold. Meanwhile, it’s in the 50s. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/65vneCQmSr

— Aaron Moss (@copyrightlately) November 13, 2022