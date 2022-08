A casi 5 meses de haber recibido el Grammy a Mejor Interpretación de Metal por “The Alien”, el primer sencillo de su último disco de estudio, “A View from the Top of the World” (2021), Dream Theater retornará a Chile para presentarse por primera vez fuera de Santiago en un único show.

La cita quedó agendada para el 10 de septiembre en la Quinta Vergara, escenario donde debutarán de la mano de su elogiado nuevo álbum, que ya marca un antes y después en el vasto catálogo del colectivo de metal progresivo.

“Tocaremos un par de horas, canciones del nuevo álbum y también antiguas, así que será un balance de material antiguo, que no hemos tocado en un tiempo. Para mí, personalmente, va a ser muy entretenido, porque tengo nuevo equipo de Ernie Ball Music Man con mi propio signature, que suena increíble, así que estoy emocionado”, comenta a BioBioChile el bajista John Myung, uno de los fundadores del grupo junto al guitarrista John Petrucci.

“Nos sentimos muy bien de cómo está sonando todo. Estamos de tour hace un tiempo, ya sabes, en ese mood. Sacamos el álbum y nos fuimos de gira”, agrega.

Como ya es habitual en la banda, “A View from the Top of the World” es un disco de pocas pero largas canciones (la última, la séptima, cruza los 20 minutos). En esa línea, un dato: es el primer álbum desde 2009 que trae menos de 9 pistas.

“Este disco comenzó hace 2 años”, recuerda sobre la decimoquinta placa. “Cuando estábamos recién terminando los últimos shows del aniversario del Scenes From A Memory. Llegamos a casa y una semana después el mundo se cerró. Increíble. Y no había mucho más que hacer que quedarse encerrado como lo estaba haciendo el resto del mundo”, recuerda Myung.

Después de semanas de encierro, pandemia y música, vino el nombre. “A John se le ocurrió A View From The Top Of The World. A mí me gustó mucho, sugería un manifiesto positivo, y se relaciona con ese motor interno que nos mueve a todos”, cuenta.

“Es además un título para los tiempos: tiempos difíciles y de obstáculos. Y una de las fuerzas de la vida es poder superar estos obstáculos y situaciones difíciles, así que fue una metáfora de lo que estábamos pasando a nivel mundial. Es un título muy adecuado que lo resume todo de una forma metafórica”, reflexiona.

(P): Es un álbum pandémico. ¿Cómo afectó, como tal, la crisis sanitaria?

(R): El único impacto real fue que afectó nuestros viajes y otros planes. Creó limitaciones, tuvimos que aislarnos, así que fuimos solo nosotros en el estudio. No invitamos ni a amigos ni familia, solo fuimos nosotros trabajando con otras pocas personas que nos ayudaban. Nosotros y nuestro equipo, y fuimos inteligentes en el sentido de aislarnos y saber cuándo salir. Todos contribuyeron con sus ideas, y nosotros mismos les fuimos dando sentido.

Como banda y musicalmente, estábamos todos en las mismas. Fue más un desafío de logística. No creo que la pandemia nos haya cambiado nada musicalmente. Siempre que nos juntamos hacemos brainstorming (“lluvia de ideas”) y compartimos ideas, como grupo.

(P): En ese contexto, ¿cuáles son tus expectativas respecto al reencuentro con Sudamérica?

(R): Espero que nuestros fans vayan y nos puedan ver tocar. Queremos salir y compartir esta música. Nuestras expectativas es que vayan a compartir la experiencia con nosotros.

(P): ¿Ha cambiado tu relación con el público tras la pandemia del covid-19?

(R): Definitivamente, hago muchas más llamadas por Zoom. Ha cambiado en eso, respecto a las videoconferencias, las ha hecho más frecuentes cuando nos conectamos con los periodistas y quienes nos hacen reviews, así que eso es algo bueno. Sí, nos ha desafiado en varias formas, y eso es algo increíble de la tecnología, que nos permite seguir conectados, no de persona a persona, pero todavía nos podemos comunicar y corresponder.

(P): Esta es una pregunta difícil: ¿Cómo podrías definir la influencia musical que ha ejercido Dream Theater en músicos más jóvenes del metal y la música popular?

(R): ¿Cómo lo puedo resumir? Bueno, creo que lo que hacemos colectivamente como banda es lo que se aprecia. Cuando escucho lo que hacemos me doy cuenta de la bendición de estar en una banda, porque nadie sabe todo y nadie puede hacerlo todo solo, pero cuando estás en una banda, es crear música, una experiencia colectiva. Porque tiene el input de todos los miembros y la química, y cuando tienes esa química y la logras capturar, es cuando lo conviertes en algo realmente poderoso. Es difícil, es algo que no puedes realmente ver. Cuando tienes fans, eso es testimonio de que estás haciendo algo bien: si no estuvieran ahí, estaríamos preocupados.

Nosotros cinco nos juntamos y escribimos canciones en una pequeña habitación, y luego, cuando sacamos el álbum, hay mucha gente que ya se sabe el disco. Ese es uno de los sentimientos más increíbles… El hecho de que estemos siendo reconocidos, y que tengamos la influencia que tenemos, nos dice que lo que hacemos es bueno, porque si no lo fuera, ya sabes, no nos escucharían, se irían. Así que somos muy afortunados de tenerlos. Ellos (los fans) son los que nos han mantenido activos en estos últimos 30 años. No podríamos estar más felices de cómo sigue todo.

(P): ¿Sienten algún tipo de presión de estar “actualizados” o conectados a las nuevas audiencias?

(R): Sí, todos escuchamos cosas diferentes, todos tenemos apreciaciones por cosas diferentes. Yo personalmente me enfoco en lo que tengo que hacer, prepararse para un álbum o prepararse para un tour. Hay cosas igual de importantes como cuidar de mi familia, así que yo, cuando me entero de una nueva banda o algo así, usualmente es por un amigo, por boca a boca. Me dicen: ‘Tienes que escuchar esto’. Más que eso, no estoy activamente buscando música nueva, ya que eso implica mucho tiempo en mi día y elijo pasarlo de otra forma. No paso mucho tiempo buscando música nueva. Me concentro en Dream Theater y en estar saludable y saberme el material y estar listo para el próximo tour. Ese es el mood en el que estamos. Ahora estamos en un break, pero nos vamos a Asía y luego a Sudamérica. Así que estamos muy ocupados.

(P): ¿Cuáles son tus proyecciones para el 2023 en términos de trabajo y música?

(R): Vamos a estar de tour por un largo tiempo, en Asia en agosto y en Sudamérica en septiembre, y luego nos vamos a tomar un receso. En enero vamos a Europa. Por ahora el foco es el tour, y creo que eso es todo por ahora. El foco por ahora es estar en tour por un tiempo.