El rapero Residente lanzó el videoclip de su canción “This is not America” luego de más de un año de ausencia en la música en solitario.

Anteriormente, hizo noticia por una “tiradera” al cantante colombiano J Balvin, donde colaboró con el productor argentino Bizzarap.

Ahora volvió a la plataforma de videos con una canción cargada de crítica social y alusiones a los diferentes países que componen Latinoamérica, entre ellos, Chile.

Al comienzo del clip se puede ver la obra del artista chileno Alfredo Jaar, donde se plasma la silueta del mapa de Estados Unidos con la frase “This is not America”.

En la colaboración, donde también participa el dúo Ibeyi -descendientes afroamericanas y cubanas-, se muestran escenas sobre como distintas transnacionales estadounidenses han arribado al continente, enfrentamientos de manifestantes con la policía y de niños de diferentes etnias y pueblos originarios.

En el clip, Residente, personifica a un convicto mientras canta el tema. Sin embargo, una de las escenas más llamativas es una donde aparece un doble del presidente Jair Bolsonaro almorzando para luego utilizar la bandera de Brasil como servilleta.



“Ámerica no es solo USA papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá” es una de las frases que canta el ex calle 13, para después apelar al cantante estadounidense Donald Glover, cuyo nombre artístico es Childish Gambino: “Gambino, mi hermano, esto si es Ámerica”.

Luego de esta frase, el artista puertorriqueño abre paso a la escena más impactante del video, donde se recrea el asesinato al cantautor chileno, Víctor Jara.

El video ya acumula más de 3 millones de visualizaciones y causó gran impacto entre su fanaticada en Twitter.

Lo que acaba de soltar @Residente es un himno 🔥 This is not America 🔪 pic.twitter.com/TadWZwdBGd

— I S M 3 L (@IsmelLCD) March 17, 2022