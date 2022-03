Este viernes a las 10:00 horas comenzó la venta de entradas a Karol G, la cantante colombiana responsable de éxitos como Tusa, Bichota y más. Sin embargo, como un hábito que poco a poco se repite en cada concierto confirmado, la artista logró llenar el Movistar Arena en tan solo 22 minutos.

Pasados tres minutos desde que inició la venta, la productora a cargo de traer a la artista aseguraron que ya habían filas de 115 mil usuarios. Sin embargo, aunque la cola no fue tan larga como la venta de Bad Bunny, las entradas se agotaron en menos de una hora.

“El regreso de Karol G y su Bichota Tour será a casa llena junto a todas y todos sus fans que esperaron el retorno de la ídola Colombiana”, escribieron desde la productora en redes sociales.

Dicha rapidez en la venta de boletos causó múltiples reclamos en redes sociales, donde incluso acusan que se permitió la compra de hasta seis entradas por usuario. Así también, denunciaron que en los primeros ocho minutos ya estaban agotados los sectores Cancha VIP y Platea Baja Diamante.

‘La Bichota’ llegará a suelo nacional tras su último show en el país en 2019, a raíz del Tour Culpables junto a su expareja, Anuel AA.

La interprete de El Makinón se presentará el 26 de mayo de 2022 en el Movistar Arena Santiago, en la región Metropolitana.

Esta vez, su llegada a Chile se enmarca en el Bichota Tour, que también visitará otros países de América Latina, como Perú y Colombia. Sin embargo, a diferencia de artistas como Bad Bunny o Dua Lipa, la artista se presentará al día siguiente en Buenos Aires, Argentina, por lo que no habría opción para un nuevo concierto, al menos no al día siguiente.

Tras ello, tendrá dos presentaciones a inicio de mayo en Ecuador.

Partí con el numero 5.000 para Karol G aun no era mi turno y ya se agotaron, practicamente todos compraron 4 entradas! que mal:( #KarolG

te falle karol g, hoy no me siento bichota porque me quedé sin entradas 💔

— kepasalarva (@celianab9) March 4, 2022