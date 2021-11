Durante la noche del jueves, el cantante urbano Marcianeke lanzó el videoclip de Prepary junto a Soto Asa, canción que se sale de su clásico estilo de trap urbano y ronda por un estilo electro-house.

El video está hecho completamente en animación 3D y ambos artistas aparecen personificados con un estilo parecido al animé, un tipo de animación japonesa.

En él, los cantantes viajan en un auto a través del espacio y luces de neón.

“Un poco de house con mi pana Soto Asa, se viene muuuuucha música”, escribió el artista en su Instagram presentando el nuevo tema musical.

Esta no es la primera vez que el cantante chileno aparece en animaciones computarizadas, ya que en octubre surgió un video musical con Kaydy Cain, Marko Italia y The Best Soundz en la canción I Don’t Sleep, donde utilizaron un estilo más realista.

También, en redes sociales anunció que faltan días para la llegada de Dímelo, que anticipa un video creado con pixel art.

Durante el 2021, Marcianeke se convirtió en una de las firmas en ascenso de la escena urbana local. En septiembre, las canciones del chileno superaron las 100 millones de reproducciones en YouTube.

Pero su creación más popular es Dímelo Ma, que tiene más de 29 millones de visitas en Youtube. De hecho, gracias a esa canción el músico de 19 años está nominado en los Premios Musa en las categorías Mejor Canción del Año y Artista Urbano del Año.

Puedes ver el nuevo video musical de Marcianeke aquí: