El cantante Jon Bon Jovi tuvo que cancelar a último minuto un concierto en Miami Beach tras ser diagnosticado con COVID-19.

Según contó un portavoz del artista al medio Variety, el músico contaba con su esquema completo de vacunas, por lo que está “completamente bien”.

Pese a esto, el músico se dedicaría a “descansar en cama”, según contó otro vocero de la voz de Always a la NBC.

De acuerdo a medios estadounidenses, el también actor y filántropo debía presentarse en Loews South Beach en Miami la noche del sábado. Su público ya se encontraba en el lugar cuando llegó la noticia de que no habría presentación.

El concierto era parte de un evento llamado “Runaway With JBJ”, el cual esperaba desarrollarse del 29 al 31 de octubre. Ahí, el músico se presentaría con el grupo Kings of Suburbia, quienes decidieron no realizar el show por precaución.

Jon Bon Jovi cancels Miami concert. Tested positive for COVID according to staff. ⁦@jonbonjovi⁩ ⁦@wsvn⁩ pic.twitter.com/Hrvn7ETEwG — Jessica Holly (@JhollyW) October 30, 2021

“Usa mascarilla”

La voz de Living on a Prayer constantemente muestra su apoyo al uso de mascarillas y ha hecho llamados a vacunarse.

“Si una mascarilla fuera a detener la propagación o solo sea por el respeto a tu vecino y tu amigo, ponerse un pequeño trozo de tela en la nariz no es gran cosa, no es un gran sacrificio”, dijo en una entrevista durante la pandemia.

“No es el sacrificio que sus padres y los míos hicieron hace 60 años en una guerra. Usar una mascarilla es un accesorio de moda. ¿Sabes? No es tan difícil”, concluyó el oriundo de Nueva Jersey.

El año pasado, Jon Bon Jovi y su banda publicaron un disco llamado 2020 que incluye canciones que tratan de algunos de los eventos ocurridos en los anteriores doce meses, como la propia pandemia o el movimiento Black Lives Matter.

Esta no es la primera vez que el COVID afecta a miembros de Bon Jovi. Durante el inicio de la pandemia, el tecladista Dave Bryan fue diagnosticado con coronavirus.