El cantante estadounidense Bob Dylan (80) fue demandado por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 12 años en 1965, cuando el artista tenía 24 años.

Según publicó la revista People, la demanda fue presentada por la mujer identificada como JC en un tribunal de Nueva York el viernes pasado.

En ella señalan que los hechos habrían ocurrido en un apartamento del Hotel Chelsea.

Indican, además, que el artista habría buscado “reducir las inhibiciones (de la menor) con el objeto de abusar sexualmente de ella, lo que lo hizo, junto con la provisión de drogas, alcohol y amenazas de violencia física, dejándola con cicatrices emocionales y psicológicamente dañada hasta el día de hoy”.

Un portavoz de Bob Dylan negó las acusaciones. “Esperamos verlos en un tribunal de justicia”, respondió al medio Daniel Isaacs, abogado de JC, frente a la negación de los cercanos del intérprete de I want you y Hurricane.

JC, por su parte, advirtió que tras el episodio sufre daños psicólogicos como depresión y ansiedad, permanentemente. Incluso, manifestó que las afecciones la han “incapacitado” para su día a día.

Bob Dylan, con una célebre carrera artística, ha lanzado más de 30 álbumes. Entre ellos se encuentran Before the Flood, Dylan & The Dead y Fallen Angels.

Entre sus reconocimientos más importantes, ha obtenido el Premio Nobel de Literatura, un Premio Príncipe de Asturias de las Artes y una Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.