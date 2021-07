“SepulQuarta” se tituló el videopodcast con que Sepultura quiso sopesar las inactividad que trajo la pandemia en la otrora agitada agenda del grupo.

En el programa, la banda se reunía con un músico invitado todas las semanas, con el que además de conversar se daban tiempo de reversionar alguno de los clásicos de su catálogo.

El próximo 13 de agosto, bajo el mismo nombre del proyecto comunicacional, Sepultura lanzará un disco donde recopila las sesiones en vivo que fueron grabadas para el programa.

Se trata de 15 pistas que tendrán a diversos músicos invitados: desde Devin Townsend y Scott Ian (Anthrax), hasta Danko Jones, Matt Heafy (Trivium) y Frédéric Leclercq (Maladaptive, Kreator), entre otros.

“‘SepulQuarta’ nació al comienzo de la pandemia cuando todo se detuvo. Teníamos un nuevo álbum, pero no pudimos hacer una gira. Por lo tanto, creamos este evento semanal donde podíamos hablar con nuestros fans de todo el mundo, tocar nuestra música e intercambiar ideas. ¡Fue genial! ‘SepulQuarta’ nos mantuvo vivos y fuertes”, resumió Andreas Kisser, en declaraciones que recoge el portal especializado Blabbermouth.

El primer adelanto del disco es “Apes Of God”, con la colaboración de Rob Cavestany, guitarrista de Death Angel.

La lista de canciones:

01. Territory (feat. David Ellefson)

02. Cut-Throat (feat. Scott Ian)

03. Sepulnation (feat. Danko Jones)

04. Inner Self (feat. Phil Rind)

05. Hatred Aside (feat. Angélica Burns, Mayara Puertas & Fernanda Lira)

06. Mask (feat. Devin Townsend)

07. Fear, Pain, Chaos, Suffering (feat. Emmily Barreto)

08. Vandals Nest (feat. Alex Skolnick)

09. Slave New World (feat. Matthew K. Heafy)

10. Ratamahatta (feat. Joao Barone & Charles Gavin)

11. Apes Of God (feat. Rob Cavestany)

12. Phantom Self (feat. Mark Holcomb)

13. Slaves Of Pain (feat. Frédéric Leclercq & Marcello Pompeu)

14. Kaiowas (feat. Rafael Bittencourt)

15. Orgasmatron (feat. Phil Campbell)