En el marco de la celebración de los 30 años del “Black Album” de Metallica, la banda anunció la publicación de un disco tributo donde diversos artistas reversionarán las canciones de la emblemática placa.

Una de las artistas convocadas fue la chilena Mon Laferte, quien se hará cargo de un cover en español de una de las pistas más populares del cuarteto, “Nothing Else Matters”.

Royal Blood, Dave Gahan (Depeche Mode), J Balvin, St. Vincent, Ha*Ash, IDLES, Phoebe Bridgers, Weezer, Kamasi Washington, Miley Cyrus, Mac DeMarco, Ghost, Rodrigo y Gabriela, Volbeat y Juanes, entre otros, también darán forma a “The Metallica Blacklist”, que saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre.

El primer single del disco estuvo a cargo de Miley Cyrus para, justamente, una reversión de “Nothing Else Matters”, donde tuvo la colaboración de Watt, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith.

El homenaje también esconde un fin benéfico: las ganancias serán donadas a All Within My Hands Foundation y más de 50 organizaciones elegidas por los propios artistas convocados.

“The Black Álbum”, a su vez, será remasterizado en LP de Vinilo de 180 grs., CD Estándar, Edición Expandida de 3 CDs, formato Digital y en una Caja Deluxe de Edición Limitada que contendrá 2 LPs de 180 grs, un disco con imágenes, 3 LPs en directo y 14 CDs con pre-mezclas, maquetas, entrevistas y shows en directo.

También serán incluidos en la versión Deluxe 6 DVDs con descartes, imágenes del “making of” del disco, clips oficiales y videos de conciertos, además de un libro en tapa dura de 120 páginas, 4 tickets de gira laminados, tres litografías, tres uñetas de guitarra, un colgante, un cancionero y una tarjeta de descarga.

La lista de canciones de “The Metallica Blacklist”:

1. Alessia Cara & The Warning – “Enter Sandman”

2. Mac DeMarco – “Enter Sandman”

3. Ghost – “Enter Sandman”

4. Juanes – “Enter Sandman”

5. Rina Sawayama – “Enter Sandman”

6. Weezer – “Enter Sandman”

7. Sam Fender – “Sad But True”

8. Jason Isbell – “Sad But True”

9. Mexican Institute of Sound feat. La Perla & Gera MX– “Sad But True”

10. Royal Blood – “Sad But True”

11. St. Vincent – “Sad But True”

12. White Reaper – “Sad But True”

13. YB – “Sad But True”

14. Biffy Clyro – “Holier Than Thou”

15. The Chats – “Holier Than Thou”

16. OFF! – “Holier Than Thou”

17. PUP – “Holier Than Thou”

18. Corey Taylor – “Holier Than Thou”

19. Cage the Elephant – “The Unforgiven”

20. Vishal Dadlani, Divine, Shor Police – “The Unforgiven”

21. Diet Cig – “The Unforgiven”

22. Flatbush Zombies feat. DJ Scratch – “The Unforgiven”

23. Ha*Ash – “The Unforgiven”

24. José Madero – “The Unforgiven”

25. Moses Sumney – “The Unforgiven”

26. J Balvin – “Wherever I May Roam”

27. Chase & Status feat. BackRoad Gee – “Wherever I May Roam”

28. The Neptunes – “Wherever I May Roam”

29. Jon Pardi – “Wherever I May Roam”

30. SebastiAn – “Don’t Tread on Else Matters”

31. Portugal. The Man feat. Aaron Beam – “Don’t Tread on Me”

32. Volbeat – “Don’t Tread on Me”

33. The HU – “Through the Never”

34. Tomi Owó – “Through the Never”

35. Phoebe Bridgers – “Nothing Else Matters”

36. Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith – “Nothing Else Matters”

37. Dave Gahan – “Nothing Else Matters”

38. Mickey Guyton – “Nothing Else Matters”

39. Dermot Kennedy – “Nothing Else Matters”

40. Mon Laferte – “Nothing Else Matters”

41. Igor Levit – “Nothing Else Matters”

42. My Morning Jacket – “Nothing Else Matters”

43. PG Roxette – “Nothing Else Matters”

44. Darius Rucker – “Nothing Else Matters”

45. Chris Stapleton – “Nothing Else Matters”

46. TRESOR – “Nothing Else Matters”

47. Goodnight, Texas – “Of Wolf and Man”

48. IDLES – “The God That Failed”

49. Imelda May – “The God That Failed”

50. Cherry Glazerr – “My Friend of Misery”

51. Izïa – “My Friend of Misery”

52. Kamasi Washington – “My Friend of Misery”

53. Rodrigo y Gabriela – “The Struggle Within”