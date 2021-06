El guitarrista Tom Morello y The Bloody Beetroots (proyecto electrónico del productor Bob Rifo) han unido fuerzas en un EP colaborativo que contará con Ana Tijoux en sus filas.

Se trata del disco “The Catastrophists”, que debutará el próximo 18 de junio y donde participaron, también, artistas de la talla de Pussy Riot, Aimee Interrupter, Mish Way y The Last Internationale.

Del setlist, ya fue liberado el primer sencillo: “Radium Girls”, inspirada en el caso real de tres fábricas estadounidenses de relojería que, entre las décadas de 1910 y 1920, tuvieron trabajadoras muriendo por envenenamiento por radiación después de ingerir pintura autoluminiscente al mando de sus supervisores.

“Pasé todos los veranos cuando era niño cerca de Ottawa, Illinois, donde estas chicas condenadas usaban pintura con radiación para hacer que los relojes brillaran en la oscuridad”, comentó Morello a modo de presentación.

“Se les animó a lamer los pinceles para aumentar la productividad y las ganancias y, al final, sus huesos literalmente se desmoronaron a causa del cáncer. Eran tan tóxicos que tuvieron que ser enterrados en ataúdes revestidos de plomo”, agregó.

La chilena, por su parte, irrumpe en la tercera canción del EP, titulada “Lightning Over Mexico”.

El acercamiento entre Morello y Tijoux, sin embargo, data de mucho antes, tal como quedó graficado en un mensaje del guitarrista en 2017.

Aquella vez, el fundador de Rage Against The Machine elogió públicamente a la rapera mediante un mensaje en redes sociales.