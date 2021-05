Con “Surdered By Time”, su elogiado último disco, Tom Jones (80) batió un récord histórico del Reino Unido al convertirse en el cantante con mayor edad en llegar al N°1 del ránking de los álbumes más vendidos.

El rótulo, hasta la semana pasada, era ostentado por nada menos que Bob Dylan, quien en 2020, a los 79 años, alcanzó el hito gracias a “Rough and Rowdy Ways”.

Por el lado de las mujeres, la artista más longeva en obtener dicho mérito era Dame Vera Lynn, cantante fallecida que en 2009 lanzó una exitosa compilación de grandes éxitos. Tenía 92 años.

Los datos fueron recogidos de la Official Charts Company, entidad británica encargada de elaborar listas y ránkings musicales, donde Jones agradeció el logro.

“Estoy emocionado más allá de las palabras”, reconoció el “Tigre” galés, hoy instalado en Londres después de más de 40 años viviendo en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Tu actitud cambiará en las canciones que cantes… Y, por supuesto, la edad, pero gracias a Dios mi voz no muestra la edad de una persona de 80 años; en la mayoría de las personas de 80 el vibrato se ralentiza, no se pueden doblar las notas como solías hacerlo antes, cuando era más joven”, explicó a The Independent sobre su timbre vocal en “Surdered By Time”.

En diálogo con el diario español El Mundo, fue incluso irónico en relación a este tópico: “Ya no tengo edad para que me lancen bragas al escenario”.

Sobre su voz, continuó: “Bueno, eso no me ha pasado a mí, todavía ella está ahí. La única gran diferencia, en cuanto al sonido, es que yo solía ser tenor cuando era joven, y ahora soy barítono”, agregó el galés.

Escucha aquí “No Hole In My Head”, uno de los singles de su alabado último título: un disco de covers en homenaje a diversos hitos de la cultura popular, al blues, a los sesenta, y a las reminiscencias de la “invasión británica” que hace seis décadas encabezó.