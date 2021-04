La banda de Thrash Metal Exodus ha anunciado a través de sus redes sociales que su baterista, Tom Hunting, padece un tumor gástrico.

En sus cuentas oficiales, la agrupación californiana compartió un comunicado oficial escrito por el propio músico.

“Hoy comenzaré el tratamiento para un carcinoma de células escamosas. Es un tumor gástrico que me diagnosticaron en la parte superior del estómago en febrero”, comenzó señalando el músico.

“Lo hago público para crear conciencia para que las personas presten atención a los síntomas de problemas estomacales y esofágicos. Si persisten, vaya a que lo revisen”, añadió.

“No voy a ser tímido al hablar de esto. Siento que si puedo ayudar a alguien con lo que he aprendido, o si alguien tiene información para compartir conmigo, ¡es beneficioso para todos! Cuando puedes nombrar al enemigo, te fortalece y estás un paso más cerca de matarlo”, continuó.

“Ok, has escuchado las malas noticias. ¡La buena noticia es que me siento muy bien físicamente! ¡Voy a golpear esto como una maldita caja de batería que me debe dinero! He tenido grandes médicos y un gran sistema de apoyo que es un ejército en sí mismo. ¡Estoy listo para la pelea!”, enfatizó.

Finalmente, el músico se refirió a los planes de la banda, la cual ha debido retrasar el lanzamiento de su nuevo disco, aún en una fecha por definir.

“Estoy emocionado de que todos lo escuchen, ¡y aún más emocionado de salir y tocar! ¡Los veré a todos muy pronto! ¡¡¡SALUD!!!”, cerró su comunicado.

Tras el anuncio, su compañero de banda, Gary Holt, le dedicó un mensaje. “Tom comienza hoy su primera ronda de quimioterapia, así que sé que sentirá las vibras positivas que se le envían”, escribió.

“¡Exodus retrasará el lanzamiento del nuevo disco para que cuando Tom lo haya derrotado, recupere toda su fuerza para salir a la carretera y golpear su batería como solo él puede!”, enfatizó.

¡Volveremos a patear TUS traseros con el álbum más enfermizo hasta ahora! Todo el amor y positividad para mi hermano”, concluyó el guitarrista.

De acuerdo al sitio de Mayo Clinic, las células escamosas son células delgadas y planas que recubren la superficie del esófago.

“El carcinoma de células escamosas se produce con mayor frecuencia en las porciones superior y media del esófago”, añade el portal.

A su vez, los expertos mencionan que el carcinoma de células escamosas es el cáncer del esófago más frecuente en todo el mundo.