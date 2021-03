El juez Ronnie Abrams, del distrito de Manhattan, estableció ayer martes que Ed Sheeran puede ser demandado por parte de Structured Asset Sales (LLC), entidad que afirma que el escosés plageó su canción “Thinking Out Loud” del hit de Marvin Gaye, “Let’s Get It On”.

Structured Asset Sales es dueña de un tercio del patrimonio de Ed Townsend, coautor de la canción de 1973 junto a Gaye.

La demanda, entre otros, apunta a Ed Sheeran como uno de los compositores y al sello Sony Music Publishing, por su publicación y distribución. A su vez, exige una indemnización de 100 millones de dólares.

“(Se) permite al tribunal inferir razonablemente que el demandante tiene la propiedad de los derechos de autor en 2020”, argumentó el juez.

Los herederos director de Ed Townsend, también anunciaron una demanda contra el compositor europeo.

La acción legal de Structured Asset Sales fue presentada un mes después del histórico fallo alrededor de “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin, litigio que duró 6 años y que determinó que el single no era una copia de la band Spirit y su canción “Taurus”.