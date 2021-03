Un penquista se ha llenado de loas en redes sociales gracias a la detallada y estilosa mesa inspirada en la banda alemana Helloween que fabricó con madera de forma artesanal.

Se trata de Alejandro Silva, quien a través de Instagram promociona sus creaciones de madera con diseños únicos y hechos a mano.

Para su último pedido, usó un cassette de la agrupación de Power Metal como inspiración. Específicamente, corresponde al álbum Keeper Of The Seven Keys Part 1 lanzado en 1987, uno de los más importantes del conjunto europeo.

La obra cuenta con diversos detalles que de seguro los más nostálgicos recordarán, imitando fielmente su estructura e incorporando detalles como los temas que venían originalmente en cada lado.

Las imágenes se viralizaron a tal punto en las redes, que incluso desde la cuenta oficial de Helloween en Twitter compartieron el resultado.

“Hace como 2 o 3 años empecé con esto de la madera, con cosas pequeñas como cucharas y tablas. Siempre me gustó”, señaló en conversación con BioBioChile el creador de la mesa.

Mi hermano hizo esta mesa a pedido, completamente de madera. Y encuentro que le quedó la raja #Helloween

“Pero después las fui trabajando más y mejor. Fui adquiriendo más herramientas y me fui abriendo a otras cosas hasta el día de hoy. Siempre con madera y ahora fierro. Me gusta trabajar con metal también en mis proyectos”, agregó.

El penquista, quien admite ser más fan de Pearl Jam y Foo Fighters, indicó que siempre quiso hacer una mesa así. Sin embargo, no había podido por no tener las herramientas necesarias.

“Con el tiempo tuve todas las máquinas que necesitaba, y ahí se la propuse a mi amigo Eric Vargas, el real fanático de Helloween. Le encantó la idea y la diseñé”, contó.

“La idea no es mía lógicamente, hay muchas por ahí, pero la diseñé desde cero, como me gustaría tenerla a mí. Y veo que agradó bastante. Me demoré dos semanas y algo en tenerla. Pero el resultado final fue muy bueno y la recepción mejor”, mencionó.

“En cuanto a lo que más me solicitan, la mesa pasó a ser el número 1 jaja. Pero siempre estoy haciendo cosas. Mis tablas las hacía bien originales y con medidas áureas y todo. Gustaban bastante, pero producía repoco”, puntualizó.

“Lo que sí, tomo muy pero muy pocos pedidos y me dedico más bien a crear cosas para luego venderlas. Pero por lo visto estaré un buen tiempo haciendo mesas. Abriendo cupos de a poquito, no habrá tiempo para mucho más”, concluyó.