La banda surcoreana BTS continúa cosechando éxitos y esta vez ha logrado un acontecimiento que sin duda enorgullecerá a todos en Corea del Sur.

Su nuevo single, Life Goes On, se ha convertido en la primera canción cantada predominantemente en coreano en alcanzar el N° 1 del prestigioso ranking musical estadounidense Billboard Hot 100.

En sus 62 años de existencia, nunca antes una canción en coreano había liderado el chart, informó Billboard.

Anteriormente, una de las canciones que había estado más cerca de lograr este hito fue Gangnam Style de Psy, pero al final sólo llegó al N° 2.

Life Goes On (La vida sigue) es el primer single del nuevo álbum de BTS, BE, que fue lanzado oficialmente el pasado 20 de noviembre. A diferencia de la industria occidental, en el K-pop se suele publicar el mismo día el álbum completo y el sencillo principal.

BE es el quinto LP de BTS y también incluye el que fue su primer single en inglés, originalmente lanzado de forma autónoma, Dynamite.

Dynamite, liberado en agosto, también alcanzó el N° 1 del Billboard Hot 100, y posteriormente lo mismo logró un rémix de BTS de Savage Love (Laxed – Siren Beat), de Jawsh 685 y Jason Derulo.