El Premio Nobel de Literatura fue anunciado este jueves por la Academia Sueca en Estocolmo. La autora francesa Annie Ernaux, de 82 años, conocida por sus novelas sobre clase y género basadas en su experiencia personal, obtuvo el galardón por “la valentía y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los distanciamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal”, explicó el jurado.

Ernaux “cree en la fuerza liberadora de la escritura” y su obra “intransigente” está escrita en un lenguaje “sencillo” y “raspado hasta la limpieza”, agregó la organización.

En su obra, la francesa “revela la agonía de la experiencia de clase” y describe emociones como “la vergüenza, la humillación, los celos o la incapacidad de ver quién eres”, con lo que ha logrado “algo admirable y duradero”, remachó la Academia Sueca.

En declaraciones a la televisión sueca, la escritora dijo que recibir el premio era “un gran honor”, pero también una gran “responsabilidad”. Nacida en 1940 en Normandía, Ernaux hizo su debut literario en 1974 con “Les armoires vides”, pero fue su cuarto título, “La place” (1983) el que lanzó su carrera literaria. Le siguieron obras que han sido editadas en español, como “El lugar”, “La mujer helada”, “La Vergüenza” o “El uso de la foto”.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022