La autora chilena de cómics Paulina Palacios, también conocida por su seudónimo Paulinaapc, está regreso en librerías con Mientras Yubooh duerme 2, la continuación de la saga protagonizada por la entrañable Yubooh Rowell, cuya primera parte fue publicada el año pasado.

La serie infantil-juvenil, que recientemente fue publicada también en España, continúa con una segunda parte llena de magia, misterio y humor.

Palacios comenta, en un comunicado, que “estoy muy contenta de todo el amor que tuvo la el primer tomo y que se haya publicado en España, tanto en Planeta Manga, como el tomo editado por allá me hace muy feliz”.

“Cuando tenía 18 años, moría por ser publicada en España, así que siento que es un sueño cumplido”, afirma.

La sinopsis de Mientras Yubooh duerme 2 es la siguiente.

“En esta nueva publicación, y luego de ser admitida en la Academia Saturno, la curiosidad domina a Yubooh, quien luego de encontrarse con Esteban y recordar que era un amigo del pasado, deberá indagar para conocer su triste historia y descubrir por qué el lazo que tenían en la infancia se cortó repentinamente”. “En paralelo, y ya iniciado el Código Pez, Salvia y Roo deberán enseñarle la escuela a la nueva estudiante, aunque manteniendo oculta la magia, para que ella no conozca la verdad, por lo menos, hasta la luna llena”.

La autora adelanta que en esta secuela, los lectores “se van a encontrar con nuevos personajes, un poco de suspenso, emociones un tanto tristes y, por supuesto, con toques de comedia”.

“Hay un personaje que sufre una fobia y tiene mucha ansiedad por eso (…) Me gusta relacionar la historia con la mente, no es que sepa mucho de psicología, pero lo hago desde mi propia experiencia, por lo que me siento muy cercana al personaje”, confiesa Paulina.