El mexicano Alejandro Prieto obtuvo el premio al fotógrafo del año 2021 en el Bird Photographer Of The Year (BPOTY), por su fotografía en la que captó a un correcaminos frente al muro entre Estados Unidos y México.

La fotografía, según recoge el portal La Vanguardia, se tituló “Bloqueado”.

En ella se ve al ave como si no pudiera seguir avanzando en su recorrido, interrumpido por el muro que causó amplia controversia durante la campaña y el posterior gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump.

“La imagen cuenta una historia importante de la fragmentación del hábitat y cómo estructuras, como el muro fronterizo, pueden evitar que la vida silvestre migre y se desplace a otras áreas. La valla domina la imagen, con el correcaminos aparentemente impotente y pequeño en la foto”, argumentaron para otorgarle el premio, consignó el medio.

El premio consistió en 5.700 euros (unos 5,2 millones de pesos chilenos).

Prieto debió competir con cerca de 22 mil imágenes que se presentaron en todas las categorías. Con su fotografía, además, obtuvo el premio en la categoría de Aves en el Medioambiente.

BPOTY escoge cada año las mejores imágenes relacionadas con las aves para promover la conversación de las especies y divulgar las capturas más impresionantes.

Mira con detalle la fotografía ganadora a continuación:

BIRD PHOTOGRAPHER OF THE YEAR & Birds in the Environment Category GOLD AWARD WINNER 🥇

BLOCKED by Alejandro Prieto, Mexico

"In this photograph, a Greater Roadrunner approaches the border wall at Naco, Arizona…"

Visit https://t.co/DeZS3XPbHf for more! pic.twitter.com/nm9cWJRpWn

— Bird POTY (@BirdPOTY) September 1, 2021