Los hermanos Petersen, dupla argentina ícono del canal de cable elGourmet, estrenarán este lunes 3 de febrero “Los Petersen en Chile”, una serie documental donde recorren y abordan la gastronomía local en un itinerario que incluyó siete ciudades del país, en las que ambos chefs conocieron de primera fuente algunos de los secretos de la cocina nacional.

En el pasado, Roberto y Christian Petersen iniciaron su faceta gastro-turística explorando sabores y paisajes de su país natal, Argentina, desde la Patagonia hasta el litoral, para luego expandirse a México en otra serie temática de elGourmet.

Esta vez, el país escogido fue Chile, y en específico las calles de Santiago, Chiloé, Puerto Montt, Coquimbo, Valparaíso, San Pedro de Atacama y Puerto Natales. “Es un programa que teníamos muchas ganas de hacer. Es un recorrido de norte a sur, por la gastronomía local, los productos y la parte turística”, cuenta a BioBioChile Roberto Petersen desde Argentina.

“Había ido mucho a Santiago por trabajo, y he estado también en Valparaíso, pero por poco tiempo. No conocía el sur ni el norte, y mi hermano menos. Fue lindo, porque fue como sorprenderse en vivo de la gastronomía y la geografía chilena”, agrega.

En su estilo, los Petersen en Chile no sólo recorrieron enclaves gastronómicos, sino también atractivos turísticos y espacios de encuentro.

“Me sorprendí un montón. Sabíamos dónde íbamos. Pero hicimos un gran recorrido… Desde Atacama comiendo guanaco al medio de desierto, o en el Valle del Elqui y las fábricas de piscos, hasta comer centollas en Puerto Natales. Fue un recorrido gigante. Nos sorprendimos mucho de la gastronomía, sobre todo con los frutos de mar y la relación que tienen los chilenos con esto”, relata, aún emocionado por el viaje.

El capítulo de estreno quedó agendado para este lunes 3 de febrero a las 19:00 (horario local), con nuevos capítulos que serán emitidos de lunes a jueves (también habrá repeticiones los días sábado y domingo a las 16:00 horas).

(P): ¿Cómo definiría la relación entre los chilenos y su gastronomía??

(R): Chile tiene una gastronomía muy fuerte, y un crecimiento desde hace muchos años. Hay mucha gente trabajando en eso, y cuando viajas, eso se nota. Este va a ser un programa que va a sorprender a los dos lados de la cordillera, a chilenos y argentinos. No solo por Santiago, Valparaíso y lo más clásico, sino también por el norte y sur.

Va a ser muy lindo para los chilenos cómo estamos mostrando Chile al mundo. Este es un programa que se ve en millones de lugares de Latinoamérica, y es un pantallazo amplio a la gastronomía chilena. Creo que quedarán orgullosos de verlo. Algunos se van a sorprender de conocer productos que quizás no conocían, como el Licor Rica Rica, que se hace en base a una especie de arbusto que crece al medio del desierto, donde no hay una sola gota de agua, pero donde hacen un licor maravilloso. Cosas así pasan en todas las regiones.

(P): Este año hemos visto un aumento de turistas argentinos en Chile. ¿Qué les recomendaría a ellos al momento de recorrer el país?

(R): Les diría que se dejen sorprender por la gastronomía chilena. Que prueben cosas distintas, que por ahí no estamos acostumbrados a comer. Les diría también que sean respetuosos de los chilenos, y que prueben. Que no se queden tanto con la comida más internacional, como pizzas o un pedazo de carne que pueden comer en cualquier parte del mundo, sino que se dejen sorprender por los productos locales. Y no me refiero a la alta cocina, sino que hay pequeños gestos de la gastronomía chilena que son riquísimos y que está bueno conocer.

(P): Ya han pasado por Argentina, México y ahora Chile. ¿Ven posibilidades de seguir expandiendo esta saga latinoamericana?

(R): Creemos que sí. Latinoamérica tiene una gastronomía muy buena. Nos encantaría ir a Perú, Uruguay, Colombia. Siempre está en carpeta. El canal elGourmet siempre tiene esta política de mostrar la gastronomía, pero también el país y su cultura, y ojalá se nos dé. Porque con mi hermano no sólo lo pasamos muy bien, sino también es una oportunidad para nosotros de compartir como hermanos y conocer otros lugares y cocineros, que es lindísimo.