Sala Nemesio ofrece una variada cartelera para esta primera quincena de junio. El espacio forma parte de una nueva versión del Festival de cine europeo, instancia que ofrece los mejores estrenos recientes del Viejo Continente. Además, se estrenará la laureada cinta de animación polaca “La vida de Jagna”, toda una experiencia sensorial de los mismos creadores de “Loving Vincent”.

Para recibir las inminentes vacaciones de invierno, la cartelera familiar ofrecerá la última cinta de Pixar: “Intensamente 2”. Además, se celebrarán los 25 años del clásico “The Matrix” con una versión restaurada.

Festival de cine europeo

Polanski, Horowitz. Hometown

Hometown es un documental polaco dirigido por Mateusz Kudła y Anna Kokoszka-Romer, que explora la vida y el legado de dos figuras icónicas, Roman Polański y Zbigniew Horowitz, y su conexión con la ciudad de Cracovia.

Función

-Jueves 6 de junio a las 12.00 horas.

Ficha técnica:

Polonia.

Año: 2021.

75 minutos.

Dirección: Mateusz Kudla, Anna Kokoszka-Romer.

Laissez-Moi

El primer largometraje de Maxime Rappaz retrata los tormentos de un personaje complejo que intenta liberarse de una prisión que ha construido con sus propias manos.

Función

-Jueves 6 de junio a las 17.00 horas.

Ficha técnica:

Francia.

Año: 2023.

93 minutos.

Dirección: Maxime Rappaz.

Con Jeanne Balibar, Thomas Sarbacher y Véronique Mermoud.

Al Djanat, the original paradise

La directora Aïcha Chloé Boro filma en este documental las disputas de su familia tras la muerte de un tío con una importante posición.

Función:

-Viernes 7 de junio a las 12.00 horas.

Ficha técnica: Francia- Burkina Faso.

Año: 2023.

84 minutos.

Dirección: Aïcha Chloé Boro.

Adú

Ganadora de cuatro Premios Goya, incluido mejor director y mejor actor revelación, este es el cruce de tres historias que conectan la desconexión brutal de África y Europa.

Función

-Viernes 7 de junio a las 17.00 horas.

Ficha técnica:

España.

Año: 2021.

119 minutos.

Dirección: Salvador Calvo.

Con Luis Tosar, Anna Castillo y Álvaro Cervantes.

Cine infantil: Tadeo Jones 3 La tabla esmeralda

Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptasen como a uno más, pero siempre acaba liándola: destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni.

Función:

-Sábado 8 de junio a las 12.00 horas.

Adieu Sauvage

En Colombia, los «blancos» piensan que el indio amazónico no siente nada porque en su lengua no hay palabras para designar los sentimientos. ¿Es posible que todo un pueblo no sienta nada y no tenga palabras para hablar de amor? El realizador Sergio Guataquira Sarmiento, descendiente de una comunidad indígena colombiana casi desaparecida y establecido actualmente en Bélgica, sale al encuentro de la comunidad de Cauca para hablar de sus sentimientos, de sus amores, de su soledad. Al hacerlo, vuelve a su propia indianidad. Con humor y ternura, ellos intentan enseñarle lo que es ser un nativo. Esta búsqueda iniciática es una radiografía emocional de todo un pueblo.”

Comedy queen

Sasha es una chica de 13 años que, tras el suicidio de su madre, está decidida a no parecerse a su progenitora y a conseguir que su padre vuelva a reír; para ello, nada mejor que convertirse en la reina de la comedia.

Función: sábado 8 de junio a las 19.30 horas.

La vida de Jagna

La polaca DK Welchman nos deleita con su nueva película: “En nombre de la tierra”, una nueva proeza de la animación en donde cada fotograma, al igual que esa carta de amor a Van Gogh llamada “Loving Vincent”, es una pintura hecha a mano.

Basada en los textos del escritor polaco ganador del Premio Nobel, Władysław Stanisław Reymont, esta es la historia de una hermosa campesina de nombre Jagna, quien es forzada a contraer nupcias con un adinerado granjero: Boryna, un hombre mucho mayor pero que resulta la estabilidad y el ascenso social que la protagonista y su familia necesitan. Sin embargo, Jagna está perdidamente enamorada del hijo de su futuro esposo: Antek. Ambientada en la campiña polaca en la cúspide de los siglos XIX y XX, esta hermosa pintura viva resulta una experiencia alucinante para los sentidos, en especial para la vista.

Funciones:

-Jueves 6 de junio a las 19.30 horas.

-Viernes 7 de junio a las 19.30 horas.

-Lunes 10 de junio a las 17.00 horas.

-Martes 11 de junio a las 19.30 horas.

-Miércoles 12 de junio a las 19.30 horas.

Intensamente 2

Después del éxito de la primera parte en 2015, Pixar Studios nos trae esta ansiada secuela que pone en la palestra nuevas emociones que embargan a nuestra protagonista, la ahora sensible adolescente Riley. Recordemos que en la cinta original, la historia ocurría en paralelo entre el mundo “real” en el que se desenvolvía la protagonista y el interior de su mente, con diversas emociones tratando de tomar el control de sus acciones: Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado.

En esta nueva aventura, aparecen nuevas emociones y el antiguo equipo no está seguros de cómo sentirse cuando aparecen Ansiedad, Aburrimiento, Envidia y Vergüenza. Sin lugar a dudas, se trata de una película que sigue con el importante mensaje de la primera parte, apoyar la regulación de emociones en la niñez frente a cambios bruscos, pero además añade a la etapa de desarrollo de Riley contenido para dialogar en familia sobre lo que significa crecer siendo un adolescente de estos tiempos.

Funciones

-Jueves 13 de junio a las 17.00 horas.

-Jueves 13 de junio a las 19.30 horas.

-Viernes 14 de junio a las 17.00 horas.

-Viernes 14 de junio a las 19.30 horas.

-Sábado 15 de junio a las 17.00 horas.

25 Aniversario de The Matrix

A 25 años de su nacimiento, en Sala Nemesio honramos a esta obra maestra del cine sci-fi que, de alguna manera, se adelantó a su época e instaló de forma masiva y convocante temas que en aquellos años, con una joven internet asomando la cabeza, lucían una delirante fantasía. Es innegable que el legado de “The Matrix” no tiene parangón. A un cuarto de siglo de su estreno, avizoró el futuro desde innovadores FXs hasta su trama sobre vivir en una simulación y también ha generado un inesperado legado inclusive en la política actual. Recordemos que “The Matrix”, protagonizada por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne y Hugo Weaving, es una pieza concebida por orden y gracias de las talentosas hermanas Lana y Lilly Wachowski.

Funciones

-Lunes 10 de junio a las 19.30 horas.

-Miércoles 12 de junio a las 17.00 horas.

-Jueves 13 de junio a las 14.00 horas.