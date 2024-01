Cecilia Acevedo tiene 35 años y hace sólo dos se dedica a tiempo completo a su trabajo en el crochet. Específicamente al croch painting, o tejido vivo. Una técnica que ella misma ha desarrollado y en la que ha fusionado su pasión por el crochet con sus conocimientos científicos de la anatomía, el movimiento humano y la neurociencia.

Su primera exposición fue en ArtWeek (Feria Internacional de Arte en Santiago de Chile) en diciembre de 2021 y su primera obra la había creado recién el año anterior, a mediados de 2020.

Hoy su talento, conocimientos y constancia la tienen en Florencia, Italia, ya que el 20 de enero tuvo el honor de recibir el Premio Internacional Botticelli. Este destacado galardón es entregado por los comisarios de arte Francesco Russo y Salvatore Russo más la Fondazione Effetoarte, responsables de buscar y premiar, según sus criterios, a los mejores artistas internacionales y contemporáneos del mundo.

Más que crochet

Desde la ciudad de Florencia, cuna del arte, Cecilia conversó con BioBioChile sobre la importancia de recibir este galardón y el reconocimiento a su trabajo. La artista cuenta que, en su caso, fue descubierta al participar en la pasada XIV edición de la Bienal de Arte y Diseño de Florencia, que se realizó en octubre de 2023, en la cual expuso una colección de 6 obras llamada “I am you”.

El evento contó con la participación de más de 600 artistas de 85 países. “De entre ellas, éramos 10 chilenas, y una de nosotras recibió reconocimiento en su categoría por el presidente del jurado, la orfebre Andrea Latorre”.

Durante la Bienal de Florencia, Cecilia recibió valiosos comentarios de artistas con amplia trayectoria. “Me sentí halagada al ver que muchos consideraban mi trabajo como algo hermoso y diferente a lo convencional. Fue sorprendente observar cómo los espectadores no podían creer que mis obras estuvieran tejidas a crochet. El realismo vibrante que lograba en mis creaciones causaba asombro tanto entre artistas como asistentes”.

En este evento conoció a Leonardo Paiano, Cónsul Honorario de Chile en Florencia, quien elogió la viveza de sus obras, destacando el sorprendente efecto húmedo en dos de ellas presentadas en el evento. Estas obras, a simple vista, parecían pinturas hiperrealistas, pero al observar con detenimiento, se revelaba que estaban tejidas, generando un impacto considerable, incluso en el exigente público florentino.

Reconocimiento internacional

La Bienal de Arte y Diseño de Florencia supuso para Cecilia un escenario artístico internacional muy bueno para hacer contactos con artistas, galeristas y amantes del arte, entre otros. “Terminada la bienal y, antes de regresar a Chile, me llegó un correo de Francesco Russo quien estaba orgulloso de otorgarme el prestigioso galardón Florentino el Premio Internacional Botticelli’, agrega Cecilia.

La ceremonia de entrega fue en Borghese Palace, el cual está situado en una residencia neoclásica en una de las calles más antiguas de la ciudad de Florencia. En la ceremonia se destacó la edad de Cecilia, al ser la artista más joven en recibir el galardón y la que contaba con trayectoria más corta de todos los participantes.

“Conversé con otros artistas que me compartieron que habían dedicado toda una vida para obtener tal reconocimiento. A muchos les sorprendía que con solo 2 años de trayectoria, la mayor parte trabajando exclusivamente para la región del Maule, Talca y sus alrededores, tuviera este logro”.

Una vida en el tejido

Cecilia cuenta que su vínculo con la lana viene desde que era una niña. “En mi familia todas las mujeres de mi linaje materno tejían, eran largas reuniones en torno al tejido. Por lo que a mí de muy niña se me dió de forma natural. Tengo conciencia de que a los 6 años me pasaron mi primer crochet y una madeja de lana se me enseñó los puntos básicos (cadenita y bareta) y nada más. Tenía que tejer por instinto. Como todas”.

No fue hasta la pandemia que, sumergida en una depresión, hizo del tejido su refugio “Comencé a darme cuenta que había venido a este mundo a tejer, pero no a tejer como todos lo hacen sino que tejería como una verdadera Diosa”, agrega.

Premio Internacional Botticelli

Cecilia fue galardonada con el Premio Internacional Botticelli por aplicar sus conocimientos de kinesiología, su análisis del cuerpo humano y el comportamiento emocional, a través de retratos con mucha expresividad.

“Logré destacar por mi innovación. A pesar de no haber estudiado arte, tuve una visión única que me dió la kinesiología y que pude explotar en el arte, una visión asociada a mi creatividad inquieta que logró impactar a través de mis obras a un público difícil, por tanto la trayectoria realmente no importó. Es algo que me he dado cuenta de la cultura y la historia Florentina, que una vez que encuentran un talento, lo valoran y aprecian no importa su nacionalidad ni su trayectoria”.

Cecilia destaca que su participación en la Bienal de Florencia ha sido la más significativa de su carrera. “Aunque no obtuve un premio en mi categoría, logré que mis colegas artistas, provenientes de diferentes partes del mundo y con vasta experiencia, me consideraran igualitariamente. Este reconocimiento es especialmente significativo, ya que reflexiono sobre cuántos artistas con una experiencia similar a la mía han alcanzado lo que yo he logrado en tan poco tiempo. Esta reflexión me llena de alegría y me eriza la piel”.

En cuanto al galardón Botticelli, cuenta que le “ha dado la confianza que necesitaba al ser validada como una gran artista. Sé que puedo lograr grandes cosas (…) esta vez tengo la confianza que no tenía antes para hacer verdaderos monstruos de arte”.