A través de la cuenta oficial del grupo británico-australiano AC/DC, se confirmó el fallecimiento de Colin Burgess, quien fue el primer baterista de la banda.

“Muy triste enterarnos del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Recuerdos felices. Rockea en paz, Colin”, consignó AC/DC junto a una fotografía del artista.

Aún se desconocen las causas del deceso.

La trayectoria de Colin Burgess

Partió como integrante del grupo australiano The Master Apprentices (1968-1972), y con este entró al salón de la fama de la Asociación de la Industria Discográfica Australiana (ARIA) en 1998.

Fue en 1973 que Burgess se sumó a la iniciativa de los hermanos Angus y Malcolm Young, el cantante Dave Evans y el bajista Larry Van Kriedt.

Sin embargo, luego del primer éxito del grupo de hard rock, Can I Sit Next to You Girl (1974), y su participación en la primera serie de conciertos en el club Chequers, en Sídney, Australia; el baterista abandonó la banda.

¿La causa? Fue despedido en febrero de 1974 por subir borracho al escenario, asunto que Burgess atribuía a una adulteración de su bebida.

Pero sólo fue un hasta luego. Éste volvió a AC/DC a reemplazar a Phil Rudd (actual baterista), por unas semanas, luego de que este se lesionara la mano.

Hasta hace pocos años seguía tocando en el proyecto tributo Dead Singer Man, dedicado a músicos australianos fallecidos.