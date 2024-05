Según confirmó durante esta jornada el ministerio de Defensa de Rusia, Putin dispuso la realización de estas maniobras ante lo que llamó las “amenazas” de Occidente.

“Durante los ejercicios se llevarán a cabo una serie de actividades (…) para la preparación y el uso de armas nucleares no estratégicas”, indicó el Kremlin mediante un comunicado citado por Agencia EFE.

Tanto la Fuerza Aérea como la Armada participarán en estos ejercicios, los que serán efectuados en el Distrito Militar Sur, zona limítrofe con Ucrania.

“(Las maniobras buscan) mejorar el nivel de preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas a la hora de realizar misiones de combate”, agregó la nota de prensa.

En tanto, Moscú señaló que estas operaciones son en respuesta a “las declaraciones provocadoras y las amenazas vertidas por ciertos dirigentes occidentales contra la Federación Rusa”.

De hecho, Dmitri Peskov, portavoz del régimen ruso, sostuvo que las maniobras fueron acordadas tras los dichos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del jefe de la diplomacia del Reino Unido, David Cameron, quienes deslizaron la posibilidad de enviar tropas a Ucrania.

“Esa es una nueva espiral de escalada de la tensión. No tiene precedentes y exige una especial atención y medidas especiales”, mencionó Peskov, acusando a Macron de “poner a los soldados de la OTAN frente a los militares rusos”.

Recordemos que el jueves el mandatario francés señaló en conversación con The Economist que “Rusia no puede ganar esta guerra”.

“Si los rusos rompen las líneas del frente, si hay una petición ucraniana (…) tendríamos que plantearnos legítimamente la pregunta”, expresó Macron.

Cabe destacar que en julio pasado el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, advirtió que si Kiev ataca las regiones anexadas por Putin, y si su contraofensiva llega a resultar exitosa, el Kremlin tendría que atacar con armas nucleares.

“Imagínense que la ofensiva apoyada por la OTAN sea exitosa y nos quitan una parte de nuestra tierra: entonces tendríamos que, siguiendo el decreto del presidente del 02.06.2020, usar el arma nuclear”, indicó en aquella oportunidad.

“Por eso nuestros enemigos deben adorar a nuestros guerreros. Están evitando que el fuego nuclear global estalle”, sostuvo.

By repelling the collective enemy’s counteroffensive, our Armed Forces are defending Russian citizens and our land. It is quite clear to all decent people.

Besides that, they are preventing global conflict.

Just imagine that the NATO-supported ukrobanderovtsy’s offensive turned…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 30, 2023