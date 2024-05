El pasado 18 de septiembre, el chofer de un bus RED sufrió un accidente cardiovascular mientras conducía por Renca, por lo que perdió el control de la máquina. Dos meses después, el hombre falleció y hoy, su viuda, Thamara Canto, asegura que se trató de un homicidio.

De acuerdo a Canto, quien conversó con Mega, su esposo fue golpeado y apuñalado por los pasajeros que iban en el bus al momento de los hechos.

“Desde el momento del accidente y en que lo atacan, las negligencias parten desde que nadie llega hasta casi una hora después. El Cesfam de Renca estaba a menos de cuatro cuadras”, comenzó diciendo la mujer.

Y continuó aseverando que “en todo eso no quedó constancia en Carabineros, ni siquiera en Fiscalía, de esta matanza, porque esto fue un homicidio”.

“Yo llegué a las 22:30, y Carabineros me dijo ‘siga a su marido, nosotros no tenemos idea de nada’, no tomaron constancia de que allí ocurrió un acto de cuasi homicidio. Yo sola, nadie me apoyó, menos la empresa”, acusó.

Según indicó, la fiscalía Centro Norte tendría los videos de lo sucedido, sin embargo, la investigación estaría en “stand-by”.

“Esto no va a hacer una muerte en vano. Yo no me voy a detener hasta que esto no sea una ley, en donde su nombre aparezca internacionalmente”, aseguró Thamara.

Y al mismo tiempo, hizo un llamado a los testigos. “Uno al principio saca muchas conclusiones rápidas porque el temor a perder la vida es grande… pero yo los llamo a que cuenten lo que ellos vieron”, enfatizó.

El hecho ocurrió a eso de las 19:30 horas del 18 de septiembre de 2023, según consignó el medio citado. Momento en que Adonis Miranda perdió el control del bus debido a que estaba sufriendo un ACV.

Los pasajeros, al ver que el bus zigzagueaba y rozaba otros vehículos, presuntamente pensaron que el conductor estaba en estado de ebriedad.

Por lo que, habrían ingresado violentamente al cubículo de Miranda, tratando de tomar el volante y hacer que este frenara. Una vez que se frenó el bus, lo habrían bajado de este para golpearlo e incluso habría recibido hasta una apuñalada.