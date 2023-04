Radicada en Madrid desde 2015 tras el lanzamiento de la teleserie “No abras la puerta” de TVN, la actriz chilena María Luisa Mayol regresó momentáneamente al país para reencontrarse con sus cercanos y, de paso, hacer un recuento de su ascendente carrera actoral en España, donde este año estrenará su primer protagónico en el cine: “Fatum”, donde compartió roles con Aron Piper.

En medio de su estadía en Chile y en diálogo con el podcast local “Un Buen Plan”, “Malú” (hoy conocida en el viejo continente como Luisa Mayol, a secas) se refirió al filme y a la compleja ruta que decidió emprender a kilómetros de su zona de confort hace ya casi 10 años.

Previo a su rol en “Fatum”, Mayol trabajó en España en series como “Gym Tony” y películas como “Alegría” y “El cuaderno de Sara”. En esta última, a pesar de contar con una breve participación, se llevó muy gratos recuerdos.

“Para mí fue una carta de presentación, por decirlo de alguna manera. Me abrió puertas. Todo lo que uno hace va sumando al final en nuestra profesión y sobre todo cuando uno se va a vivir afuera y empieza a trabajar afuera”, dijo Mayol.

Su nuevo filme es un thriller dirigido por Juan Galiñanes, que llegará a las salas del país europeo este jueves 27 de abril. Ahí interpreta a Lidia, una mujer que, según la sinopsis, se relaciona estrechamente al personaje de Piper.

“Gran parte de la historia estoy con él. No puedo adelantar mucho porque sino les cuento la película y no quiero, pero sí trabajamos mucho juntos. Además, estoy contenta porque es mi primer protagónico en España”, añadió.

La actriz confesó que su prueba de fuego vino en plena pandemia, cuando fue convocada para realizar junto a su marido, el reconocido actor español Luis Tosar, un episodio de la serie “Relatos confinados” de Amazon, el cual fue filmado en su casa mediante teléfonos celulares.

“Ha dado un giro importante donde yo dejé de ser ‘la mujer de Luis’ y pase a ser actriz. Entonces, a través de eso, que lo vio muchísima gente sobre todo de la industria, porque nosotros estábamos en pandemia, a mí me llamaron para una prueba que era la prueba de Fatum”, señaló.

En la película, producida por Vaca Films, Mayol vuelve a compartir reparto junto a Tosar. A ellos, se suman Álex García, Elena Anaya y el ya mencionado Piper.

“Para mí, no solamente era un protagónico sino que un desafío importante a nivel interpretativo. No tengo idea cómo quedó, pero me sentí muy privilegiada, la verdad. Y sigo otra vez agradeciendo esa oportunidad de estar al lado de él en mi primer protagónico en España, que es sentirme también confiada”, añadió.