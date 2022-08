Por: Antonio Becerro

Estas dos presentaciones en Perrera Arte serán el inicio de un periplo, en colaboración con la Municipalidad de Santiago, que lo llevará por diversos espacios de la capital, como la terraza Caupolicán del cerro Santa Lucía, la Cúpula del Parque O’Higgins y el teatro Novedades.

Compartimos aquí parte de un diálogo con este destacado dramaturgo:

1.- En el peregrinaje de Fausto en Cuba, España y Europa ¿escogiste espacios similares a Perrera Arte y por qué?

“Siempre han sido espacios alternativos durante estos 20 años: galpones, centros contraculturales, galerías de arte underground, el maravilloso Antiguo Hospital San José en independencia, Espacio Sofá, últimamente, en Barrio Italia.

“Al principio, en Madrid, durante dos años ocurría en los salones de las casas donde lo privado del lugar era performatizado. También sucedió en mi propio piso en Madrid, casi vacío, y allí los pocos invitados debían tocar el timbre dando una clave secreta.

“En Cuba, ocurrió en la terraza de una querida familia de santeros. En el sur de España fue en una playa de Cádiz, con el crepúsculo como luz natural a orillas del mar. Cuando ha sido en un teatro tradicional con butacas, los espectadores deben estar en el escenario.

“Desde antes de Fausto, cuando empecé, he querido desarrollar mis creaciones en lugares que son verdaderas escenografías. También lo hago como un acto estético subversivo. Pero en este espectáculo todo ello es muy fundamental, porque es un ritual de alta intensidad, donde las personas deben tener una experiencia profunda y sensorial siendo espacial y energéticamente involucradas en la composición que diseñé desde mi método psicofísico. No es consumir cultura, es encarnarla bajo un estigma que la obra propone y exige.”

2.- ¿Cómo le asienta la infraestructura del Centro Experimental Perrera Arte al montaje del afamado Fausto?

“Lo primero es el tremendo cariño y respeto artístico tuyo y de tu equipo. Para hacer algo como el Fausto necesito contención, porque, aunque el diablo es poderoso, autónomo como entidad y cósmico, también tiene corazón.

“He realizado allí también varias performances muy lindas e intensas. Perrera es un lugar que ahora conmemora sus 27 años de guerrilla desde un trabajo en las artes tan profundo, tan aportador, tan perenne. Es un honor siempre estar allí y me siento identificado como creador con esta impronta. Hay entonces una hermandad cultural y de vida.

“Quiero decir entonces que la infraestructura de la Perrera es desde luego un laberinto arquitectónico perfecto para la composición dramática y espacial de Fausto. Un lugar que se imbrica con la ética de la subversión artística y con el paisaje del afecto duro. Que es el afecto férreo, el verdadero… son los fierros de esta arquitectura y aquellos perros fantasmas que habitan el lugar. Además, hay mucha energía histórica condensada allí y yo desde el cuerpo trabajo con la energía.”

3.-En la itinerancia de Fausto en Santiago escogiste espacios patrimoniales. ¿La idea responde a una puesta en escena mínimalista?, ¿hay alguna relación con la historia estos espacios?

“En este ciclo, que está apoyado por la Municipalidad de Santiago, primero que nada es la belleza, pero también la historia, la energía y los aspectos desafiantes de estos espacios para Fausto. Puede ser el salón apretado de una casa en Madrid, o bien la inmensa Estación Mapocho el otro día.

“La obra puede y debe -como siempre se ha buscado- integrarse estéticamente con aquel lugar/escenografía, manteniendo su partitura y su intensidad actoral. Cada espacio tiene su historia fundamental, sea pública o privada. Este espectáculo convoca y conjura esa historia. Por eso es tan andariega. La devela y la incorpora en una dialéctica misteriosa pero también concretamente carnal.”

4.- El demonio está en el imaginario popular de la cultura judeocristiana: ¿Fausto de Goethe es una caricatura bufonesca de nuestra existencia en la escena cotidiana?

“¡Qué buena pregunta! La respuesta es absolutamente sí. El espectáculo es muy denso, apelando a la necesidad de espiritualidad y al extremo teatral/actoral. Esto es una combinación complejísima. Y se ejecuta en ceremonia, lo cual es algo muy profundo y serio, ¿verdad? Y, además, en aquellos espacios, como decía antes.

“Entonces, Fausto de Goethe y este diseño artístico sobre esa biblia apelan a la verdad y a la pureza. Pero justamente Mephisto y su discípulo Fausto concretan este mandato cultural, político y social develando dolidamente la impostación en que está sumergida la mayoría de la vida y desgraciadamente particularmente en este país: la grosería grosera.

“Es la caricatura que tú dices. Yo creo que Goethe ni se imaginó esta grosería. Pero yo, como creador de esta época, sí he podido hacerlo. Desde luego padecerlo, y es posible gracias a la lucidez -como la tuya- y también porque el maestro escribió un mapa implacable sobre la tragicidad humana. Una bóveda hoy negada desde tantas formas de impostación, de manipulación y de frivolidad.

“Esta versión del clásico termina siendo una extraña combinación entre el Sumo Sacerdote del Tarot, el Maestro, y el Loco del Tarot, bufonesco e iconoclasta. Con el arcano del diablo al centro. Por eso mi diablo, junto con ser tan dogmático, tiene un puntillo de travesura en escena.”

5.- La traducción de los textos parecen ser en el castellano antiguo, lo que le da a la obra un aire medieval. Cuando las palabras y su contenido pesaban en los términos etimólogos y sus significados. ¿Cómo recibe el público esta poética en tiempos donde la palabra y sus significados originales se van diluyendo en la tragedia doctrinaria del neoliberalismo?

“Siempre he sido algo medieval en mi vida personal como un ser dogmático. Como dramaturgo creo en aquellas etimologías, porque tienen fuerza dramática. Cuando adapto textos clásicos jamás intento “acomodar” ese texto a algo más amable, naturalista, cotidiano, etc. Tampoco lo hago en mis propios textos, donde la obra tiene una densidad literaria tal como en Bergman. Es ortodoxo.

“Canalizado a través de mi método psicofísico, donde cuerpo y voz en alta intensidad mixturada justamente hacen que la ortodoxia de la literatura llegue carnal y sensitivamente al espectador. En la estética que propongo, esto el espectador lo recibe muy bien, desde muchos ángulos.

“La experimentalidad de este espectáculo hace que esas palabras, tan arcaicas y desactualizadas en principio, le resuenen con respeto y hondura inusitadas. Es también un pequeño aporte que uno hace para que esa tragedia doctrinaria del neoliberalismo que mencionas pueda ser críticamente delatada y ojalá destruida para siempre.”

6.-Hacer teatro desde el despojo, la intimidad y lo precario, parece definitivamente ir en sentido contrario del show y el espectáculo, donde la pirotecnia y los efectos rimbombantes parecen ser el único recurso que saca a las masas del tedio y la malagana ¿El teatro ceremonial tiene su nicho en la emocionalidad interior del espectador?

“Sí. Al igual que en una sesión de Tarot. El espacio interno de la emocionalidad es el lugar de la verdad en el ser humano. Allí no cabe la mentira. Es el reducto tormentoso de la identidad y del existir. Así, este ritual activa energéticamente todo aquello que subyace en la máscara, en la pirotecnia y en el show.

“Es aquel subtexto en la persona: que es irrenunciable desde que naces hasta que mueres, pero que está taponeado por un texto oficializado muy falso, muy mal escrito, muy peligroso, también, porque te deja en manos del capitalismo, de la violencia y de la acechante locura.

“En Fausto busco que ese subtexto de la interioridad tormentosa -tan bien escrito en tu universo emocional- se manifieste sensorialmente y políticamente. El subtexto bello debe subvertir al texto feo. Así, la interioridad se convierte radicalmente en el texto oficial en la persona. Al menos mientras asistes y eres involucrado en este teatro ceremonial.”

7.- “Tú eres al final lo que debes ser… podrás disfrazarte, pero siempre serás lo que eres”, dice el Demonio. Parece una frase calcada a la mediocridad y a la falsa modestia reinante en Chile y el mundo ¿Que puedes decir de aquella verdad?

“Es el subtexto bello del Ser que aquí subvierte el texto feo y malsano del disfraz. Cuando ausculto a los espectadores desde la videncia psicofísica, estoy develando ese disfraz como un labriego que, con un cincel, está taladrando aquel muro de cemento conque te presentas al mundo… para derribarlo y entrar en aquella cueva donde está alojado, oculto y temeroso, tu ser bello en su latente humanidad. Es verdad que estos momentos en el espectáculo provocan mucha conmoción. Y bueno… si sumamos cada uno de estos muros personales, si los multiplicamos incluso, pues ¿qué tenemos hoy? Una sociedad grosera, como dije antes, pero que también ejerce violencia física y psíquica desde una esquizofrenia instalada y por supuesto muy adaptada… es un pacto maldito de pequeños poderes individuales que juguetean entre sí generando la debacle pública y privada que hoy tenemos, en mi opinión.

“Afortunadamente somos muchos los que vivimos en una pulsión vital que se aleja de todo esto, porque pudimos subvertir el texto oficial feo. Pero ese pacto maldito, generalizado y manifestado de tantas maneras obvias y sutiles, intenta marginarnos e incluso destruirnos. Somos una minoría sobreviviente y guerrera. Y de repente ocurre un rayo de luz divina que se proyecta sobre la tierra para destruir el pacto maldito generalizado en lo público.

“Entonces se produce una benéfica multiplicación de seres que derriban su propio muro sin la ayuda de un diablo… y entonces somos mayoría y solo los esquizos más duros y porfiados quedan develados, atemorizados y arrinconados. El estallido social es esto, por ejemplo, como también un Apruebo valeroso capaz de vencer todas las mentiras que últimamente se han fraguado groseramente. Así, el texto feo oficializado será subvertido por el subtexto bello para transformarse en el texto oficial.”

8.-A tu regreso en Chile ¿hay algún pacto existencial de los chilenos con su geografía que siempre vuelven a la tierra del horror?

“Oh, esto es para mi persona algo tan complejo, bello y tormentoso. Siempre me siento más feliz y libre en España, donde viví 10 años. Y también en Italia donde tengo ancestros cercanos. Y en Cuba, donde he aprendido mucho y eso da para una novela, además que mi ser requiere ese calor lacerante, al igual que el diablo.

“Siento que mi idiosincrasia, que mi identidad y que mi intensa energía, están antropológicamente y espiritualmente ancladas en aquellos lares. No creo pertenecer entonces a ese pacto existencial que dices. No logro descubrir por qué me quedé en Chile el 2008 cuando vine muy específicamente a realizar un egreso en la Escuela de Teatro UC que se me propuso.

“El plan eran tres meses, luego volver a mi casa en España, que limpié y cerré antes de irme al aeropuerto como quien viene de visita al país donde nació. Como quien se va un fin de semana a la playa.

“Me tocó Lan Chile -hoy Latam- infectado de chilenos disfrazados. La azafata me puso displicentemente El Mercurio en el regazo mientras yo me ponía el cinturón de seguridad. Cuando el avión empezó a moverse, en la pista de Barajas, cerré mis ojos psicofísicos para que nadie viera mis lágrimas, haciendo un juramento, parecido al de Scarlett O´Hara: “Juan Carlos, nunca volverás a pasar una rabia o un dolor en la tierra del horror. Lo juro por mi teatro y por mi madre muerta”.

“Y bueno, una película puede lograr que Scarlett haya cumplido su juramento, pero la tierra del horror es más poderosa que una película, ¿verdad? A pesar de todo, como parte de esa minoría que he mencionado, creo que en estos años he construido una vida exitosa desde la disidencia, plena de tantas experiencias afectivas, sensualidades y excentricidades.

“Soy un andariego, tan despreocupado como vigilante, que pisa a veces demasiado fuerte en un campo minado. Ha merecido la pena, imagínate estar haciendo ahora Fausto contigo en Perrera y en otros lugares patrimoniales de la comuna, muy pronto. He intentado aportar desde mi teatro y desde mi oficio del Tarot. También como profesor, como familia, como amigo y como amante platónico y en ocasiones carnal. Con mis virtudes y mis defectos. Los dioses me han traído en el Lan Chile para que yo viviera esta etapa de mi biografía aquí. Para que yo pudiera asistir como un Mephisto doliente la muerte de mi padre amado, experiencia que quizás algún día sea otra versión del Fausto de Goethe.

“He sido bastante feliz en la tierra del horror. He desarrollado aquí tan intensamente el teatro que propongo. Pero, como tú sabes, requiere un esfuerzo enorme, junto con tener que mirar no solo por los ojos, sino que también por las orejas, la nuca y la espalda. En ocasiones me despierto en la noche y mi consciencia es asaltada por una mezcla de jazz y de música electrónica: “Juan Carlos… estás en Chile”. Luego una voz surge recordándome que, a pesar de todo, yo nací aquí y crecí aquí, como si me estuviera cantando una canción de cuna. Pero entonces el jazz y la música electrónica suben de volumen.”

9.- Chile es un país trágico, especialmente Santiago, una ciudad atomizada por la realidad y la depresión de sus desastres naturales y sus patologías sociales impuestas por sus políticas de un Estado torpe. Estamos ad portas del plebiscito que debería y se supone terminará con la constitución de Jaime Guzmán-Pinochet. ¿Qué te parece, después de tanto tiempo y todo lo que ha pasado, que recién estemos entrando en una verdadera democracia? ¿el Diablo aún anda suelto en Chile?

“Absolutamente suelto y mete la cola en nuestras narices. Yo fui alumno de Jaime Guzmán en la Escuela de Derecho UC el año 82, con su Constitución/Dramaturgia recién salida del horno. Su ayudante era un joven afectuoso y regordete, Andrés Chadwick. Así fue. Estuve en las patas de los caballos, como se dice popularmente. Estuve en el averno sin imaginarme jamás que algún día sería Mephisto en la escena.

“Pude defenderme, porque amaba el derecho y, siendo muy joven, ya estaba instalado dentro de mí todo lo relatado en esta entrevista. Aunque era tan tímido e inexperto. Egresé de la Escuela y me convertiría en un abogado de derecho penal y de derechos humanos en dictadura. Pero llegó el teatro mágicamente y decidí cambiar mi vida de un modo abrupto.

“Ingresé a la escuela de Teatro UC, en el mismo Campus Oriente de entonces. El resto es historia, como se dice. En esas clases pude saber técnicamente no sólo lo que pasaría en este país hasta que se terminara la dictadura, sino todo lo que ocurriría cuando se recuperara una democracia anhelada, pero que estaría completamente amarrada por esos esquemas que el profesor verbalizaba o dibujaba en un pizarrón.

“Junto con la técnica jurídica, ocurrió uno de mis primeros ejercicios de clarividencia el año 82: sabía que algún día, tan lejano entonces, ganaría el No. Y también mi conocimiento técnico, asociado a mi creciente clarividencia, sabía todo lo que pasaría después, durante los 30 años que siguieron. Entonces, yo tengo una intensa biografía con esto, además de mi criticismo permanente como hombre de arte.

“A mí me da indignación y vergüenza que se hayan demorado tanto. Treinta años. Sin desconocer logros, mira tú cómo estaba este país una vez que se derrocó a Pinochet. Una estructura absolutamente delictiva económica y social, de un liberalismo extremo, cruel y ladrón. Bajo el estigma de la enfermedad que hablábamos. Y todo, todo y todo lo que sabemos: clasismo, fraude, arribismo, sedición, indolencia, homofobia, diferentes tipos de abuso, impostación intelectual, narcotráfico etc, etc.

“Estoy muy contento con este nuevo gobierno y les doy mis bendiciones junto con exigirles más radicalidad, sin pudor. Yo prefería a Jadue. Mi filiación es con el Partido Comunista desde siempre, aunque mi militancia ha sido el teatro. Me produce vergüenza que hoy surjan voces de la centro izquierda -que desde el 2019 quedaron fuera del mapa, por razones obvias- que junto a la derecha estén ahora mismo preocupadas de reformar la nueva Constitución, si gana el apruebo. Animado por un mal periodismo progre o conservador, que en este momento son lo mismo. Una especie de debate nacional “real” pero que es absolutamente impostado desde la tontera y el miedo. Una vez más, el pacto público con su cuota esquizoide, sin ofender a nadie en lo personal.

“En mi opinión, solo puede tocarse la nueva Constitución por el poder legislativo que ella propone, una vez que sea aprobada por la ciudadanía que salió a la calle. Cuando ese poder legislativo sea implementado más adelante, claro. Pero será el poder legítimo desde el día uno. Lo demás es una trampa ética y que además suscita una interesante discusión jurídica. Será el poder legítimo, aunque su ejercicio futuro requiera un proceso de construcción, de acuerdo a las instrucciones de la nueva Constitución. Antes de eso, esta nueva Constitución no se toca. Este poder legislativo actual -en el que hay tantas personas fantásticas- debe estar abocado junto con el gobierno a implementar religiosamente los artículos transitorios de la nueva Constitución que se aprobará, junto con implementar, con brío, inteligencia y valerosidad, lo que se exige para la nueva estructura del país según el mandato ciudadano.”

Fausto

Elenco: Juan Carlos Montagna y José Fernández Almonacid

Perrera Arte, interior Parque Los Reyes, Balmaceda entre Bulnes y Cueto

27 y 28 de agosto, a las 19:00 horas.

Adhesión: $4.000 en la puerta.