Escrita y dirigida en clave de comedia por Federica Larraín (23 años), “Perdóname por sólo acordarme de ti cuando me aburro” es un montaje hispano-chileno, inspirado en obras y personajes clásicos del dramaturgo ruso Antón Chejov (1860-1904).

Por Leopoldo Pulgar Ibarra

Un título que estrenó en España la cia. Rodrigo Claro donde “la dramaturga -dice la actriz chilena María Olga Matte– reivindica el legítimo derecho a aburrirse, algo que también puede llegar a ser muy divertido”.

Una mirada que llama la atención porque se aleja del universo chejoviano habitual, donde personajes llenos de energía que no utilizan son consumidos por el drama y la melancolía.

La cia. Rodrigo Claro fue fundada en homenaje al diseñador teatral chileno de la Universidad de Chile, fallecido en 2017: nieto de la escritora Marcela Paz (“Papelucho”) trabajó en el vestuario y dirección de conocidas obras nacionales como ‘Viento Blanco’, “El Hombre de la Mancha” y “My Fair Lady”.

“Los integrantes de la compañía nos conocimos en condiciones muy tristes, en el último fin de semana de Rodrigo en el hospital, en Madrid”, recuerda María Olga Matte.

Emociones y obsesiones

Un viernes de agosto por la noche, en Santiago, Masha y Simón, pareja de vida monótona, invitan a comer a Irina, amiga de ella, recién llegada de Moscú, y a Alex, compañero de trabajo de él. La anfitriona tiene como objetivo saber qué van a decir de ella en su funeral. María Olga Matte es Irina.

Desde el título la obra tiene un aire de comedia…

“Es una comedia, inspirada en ‘Las tres hermanas’ y ‘La Gaviota’, de Chejov. Drama más drama igual comedia… Chejov decía que sus obras eran comedias. Nosotros reivindicamos esta mirada. No sólo hacer reír, también mostrar las cosas de la vida.

“También abordamos la obsesión por el trabajo y sus consecuencias, no vivir el presente y estar siempre en otra parte, materia de la neurociencia… Asimismo, aludimos a la rutina en las relaciones de larga data y el tedio que mata: la diferencia es cómo se expresan esas emociones con más o menos comedia”.

La idea de aburrimiento alude a ‘poco divertido’…

“En la mirada de la dramaturga, la obra reivindica el legítimo derecho a aburrirse o no querer vivir. No hay por qué vivir frenéticamente. Para mí la palabra tedio es más ajustada, algo que también puede ser muy divertido.

ҬPero no se trata del aburrimiento como algo latoso, sino un aburrimiento del ser humano, de la esencia del ser humano, que no tiene sentido vivir.

“Masha, la protagonista-narradora no tiene nada que ver con la depresión. Sí con´me lo he preguntado todo y al final nada tiene sentido’”.

¿Son experiencias en cualquier sociedad o de aquellas que lo tienen todo?

“Pienso que está instalada en cualquier sociedad. En la compañía hay acentos españoles y chilenos y la sensación está en todas partes. Tampoco se puede atribuir a la vida moderna o a la comodidad de las sociedades desarrolladas. Es preguntarse para qué estamos vivos o afirmar que no me divierte la vida”.

Verdades chicas y grandes

“Lo que quiere Masha es saber qué van a decir sus cercanos en su funeral. Alguna vez hemos tenido esa fantasía morbosa. Ella quiere que hablen con la verdad”.

¡Decir toda la verdad en un funeral!

“Ese es el tema: ¿cuánta verdad resiste una relación? ¿Seremos capaces de reconocer que le robamos plata a los papás o que engañamos a la pareja? Masha pide la verdad.

“La dramaturga la reivindica como personaje y le da la posibilidad de contar su propia historia. Es posible que piense que Chejov no fue todo lo justo con Masha. De ahí surge la inspiración. Lo que se muestra es lo que ve Masha. Cuando ella no está los personajes no son exactamente los mismos”.

¿Se producen desbloqueos sensuales-sexuales?

“No. Hay un dejo de relación sensual, cruces de atracciones. Los personajes son más o menos de la misma generación y se verá qué se produce cuando gente extraña es invitada a una comida un viernes en la noche. Interpreto a Irina, amiga de Masha, de quien no sabe nada hace cuatro años”.

“No es una obra pesimista, sino una comedia para desdramatizar el sentimiento trágico de la vida, como decía Unamuno. Saber la verdad no es algo heroico sino cotidiano.

“Nuestra obra, salvo una escena más onírica, es realista. Desde la arista de la comedia, muestra una manera de releer las obras de un Chejov totalmente vigente en su tratamiento del ser humano… a más de 100 años de su muerte”.

Perdóname por sólo acordarme de ti cuando me aburro

Dramaturgia y dirección: Federica Larraín, María Concepción Orgaz

Elenco: Cia. Rodrigo Claro (Antonio Carrera, Cristóbal Pizarro, María Olga Matte y María Concepción Orgaz).

Diseño integral: Diego Astudillo, Romina Donoso

Asistencia de dirección: América Navarro

Bocetos: Rodrigo Claro

Sala Club de Teatro

Chucre Manzúr 10, Providencia

Jueves a domingo, 20.00 horas

Entradas: WhatsApp +56 9 812 61 66. ciarodrigoclaro@gmail.com o Paga lo que puedes: $ 10.000, $ 7.000 $ 5.000. 25 al 28 agosto 2022.