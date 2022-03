Hoy debutó en la cartelera nacional “King: regreso a casa”, película familiar francesa que tiene como protagonista a un cachorro león que intenta retornar a África con la ayuda de dos niños.

El filme dirigido por el cineasta galo David Moreau (“El ojo del mal”) se centra en los personajes de Inés y Alex, de 12 y 15 años, y en el inesperado encuentro con un pequeño felino en el dormitorio.

“Allí se ven enfrentados a un gran dilema: ¿qué hacer? La respuesta inmediata es protegerlo ya que se trata de una víctima, un animal traficado, que ha escapado del aeropuerto para refugiarse en la casa de los hermanos”, reza la sinopsis.

“Progresivamente, el plan irá creciendo a medida que los niños investigan sobre la corrupción. El objetivo final, será dejar al cachorro en África”, agrega la descripción de la cinta, que tuvo la actuación de Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h, Thibault de Montalembert, Clémentine Baert.

En diálogo con Canal 9 Bío-Bío Televisión, David Moreau explicó sus razones para abandonar momentáneamente el cine de terror y abocarse al género familiar.

“Tengo muchas películas favoritas y de distintos estilos. Además, las de aventura siempre me han llamado la atención. Cuando me ofrecieron la oportunidad de dirigir esta película, no dudé en aceptar”, confesó.

La joven actriz Lou Lambrecht, quien también habló con la estación televisiva, se refirió a cómo fue rodar “King: regreso a casa” con un cachorro león real en el set.

“Para mí fue extraordinario poder pasar un tiempo con él antes del rodaje. Eso me sirvió para que se acostumbrara a mi olor, a mi voz, y así pasar la mayor parte del tiempo vinculad a él, para tener una relación más cercana a la hora de filmar”, dijo.

¿Lo más complejo a la hora de filmar? Justamente la presencia del felino, tanto en la trama y como en el set cinematográfico. “Lo más complejo fue imaginarse cómo iba a ser King, para que en el momento del montaje tomara vida: hacerlo actuar cuando él no estaba presente en pantalla. Darle vida a sus ojos, a su mirada, sabiendo que no estaba allí”, dijo.

