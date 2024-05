Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El expresidente Donald Trump podría enfrentar la devolución de 100 millones de dólares en impuestos tras una investigación del IRS de EE.UU. sobre descuentos fiscales indebidos en su edificio de Chicago, según reportes de The New York Times y ProPublica. Trump reportó pérdidas de 651 millones en 2008, cambiando la propiedad en 2010 para reclamar más deducciones. La maniobra le permitió ahorrar dinero en impuestos al reportar pérdidas adicionales de 168 millones en la siguiente década. Su hijo Eric Trump asegura que la investigación se reabrió por motivos políticos, y expertos estiman que Trump tendría que pagar más de 100 millones si pierde la batalla con el IRS. El estatus actual del caso no ha sido revelado públicamente.