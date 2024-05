Una intensa llave es la que están animando los Dallas Mavericks, encabezados por Luka Doncic, ante los N°1 de la temporada regular en la Conferencia Oeste, Oklahoma City Thunder.

Si bien el Thunder comenzó ganando la llave de semifinales entre ambos, Dallas está remontando una serie que podría encaminar el primer título en el corto legado que lleva Doncic en la NBA.

Posteriormente, en el segundo encuentro los de Texas se quedaron con la victoria y llevaron toda la acción hasta su localidad, en donde acompañados de sus hinchas, dieron el golpe para ponerse 2 a 1 por delante de Oklahoma.

Con brillante actuaciones de P. J. Washington (27 puntos), Kyrie Irving (22 puntos) y Doncic (22 puntos), los Mavericks inclinan la balanza a su favor y esperan por el siguiente partido que nuevamente será en su estadio, el American Airlines Center.

Por su parte, el base del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, fue la punta de lanza del Coach Mark Daigneault, quien tendrá que analizar la actual derrota y ver como contrarrestar la magia de Doncic y la experiencia de Irving para el cuarto juego de la serie.

THJ for 3… Dallas up 4 after 3Q on ABC! #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/zJWvGORPP6

A playoff career-high 29 on Thursday… followed by 27 today. Both @dallasmavs wins.

P.J. Washington is coming up BIG in Round 2 as Dallas leads 2-1! 🔥#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/5n9xX9q5We

— NBA (@NBA) May 11, 2024