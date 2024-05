En el primer trimestre del año, Argentina sumó 3,2 millones de personas pobres. Según un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella, el 48,3% de la población está bajo la línea de pobreza.

El salto que se produjo en los últimos tres meses fue el mayor aumento trimestral desde que se toma este mismo registro, en 2016. En diciembre la pobreza alcanzaba al 41,7%.

El crecimiento en el número se siente en la vida diaria: escuelas, comedores, el consumo en los pequeños comercios y la compra de medicamentos, que afecta principalmente a los jubilados.

Baja asistencia en colegios: signo de la pobreza en Argentina

“A principios de mayo vi a una alumna que no había visto nunca en la escuela. Le pregunté: ‘¿por qué faltaste?, ¿por qué no te conozco?’ Y me dijo: ‘los miércoles y los viernes no vengo porque mis papás no tienen plata para pagarme el colectivo, ni para la nafta. Entonces no puedo venir los cinco días de la semana’”, comentó a nuestro medio asociado Perfil, Paula Nader, que es docente de una institución pública con doble jornada.

Los niños son los más afectados por los índices de pobreza en Argentina. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) la pobreza alcanzaba al 58,4% de la población entre 0 y 14 años en diciembre. El número es considerablemente mayor al promedio general.

“Otro alumno me dijo que en su casa se está haciendo difícil comer, por lo que los martes no puede ir. Junta las horas para poder asistir lo más posible a las materias. Y como él, hay tantos que no dirán nada”, agregó Nader.

La docente explicó también al medo argentino que se está complicando dictar sus clases de arte en otro establecimiento, puesto que los menores no tienen materiales para trabajar.

Además de la baja asistencia, otro factor que complejiza la situación es la falta de alimentación, por lo que asegura que ahora en el centro educativo “les dan algo a la mañana y a la hora del almuerzo”.

Según los últimos datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en 2023 un niño de 3 a 5 años del estrato medio alto tenía 3,5 veces más posibilidades de asistir a un colegio, en comparación con sus pares en el estrato más bajo. En el caso de los adolescentes esta diferencia se amplía a 5.

Margarita Barrientos, quien tiene un comedor en la ciudad de Santiago del Estero, afirma que luego de poder reabrirlo en 2022 con ayuda del Ministerio de Desarrollo Social comenzó a ver cómo se reflejaba la pobreza en las personas que van a alimentarse.

“La pobreza se nota por la cantidad de gente que viene al comedor. La gente que está encargada de ir atender el comedor dice que vienen tres familias nuevas por día”, sostuvo.

Además, sobre cómo esta situación afecta a los menores afirmó que “Hay muchos chicos de bajo peso, desnutridos, que no van a la escuela porque tienen que salir a trabajar con su papá”.