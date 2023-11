El ránking Top Latin Songs de Billboard correspondiente a la semana del 12 de noviembre de 2023 ha sido publicado, y en esta ocasión, el artista puertorriqueño Bad Bunny se posiciona en el primer lugar con su exitoso tema ‘Monaco‘. Esta canción ha logrado cautivar al público con su ritmo pegajoso y letras que reflejan la versatilidad artística del cantante.

En el segundo lugar, encontramos la colaboración entre Fuerza Regida y Marshmello con su canción ‘Harley Quinn‘. Este tema fusiona los géneros del regional mexicano y el EDM, creando una propuesta fresca y novedosa que ha conquistado a los seguidores de ambos artistas.

En la tercera posición, Bad Bunny vuelve a hacerse presente con su colaboración junto a Feid en el tema ‘Perro Negro‘. Esta canción ha generado gran expectativa entre los fanáticos del reguetón, quienes han elogiado la química musical entre ambos artistas.

A continuación, presentamos el resto del ránking Top Latin Songs de Billboard correspondiente a la semana del 12 de noviembre de 2023:

4. ‘Qlona‘ by Karol G & Peso Pluma

5. ‘Lady Gaga‘ by Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H

6. ‘Que Onda‘ by Calle 24 x Chino Pacas x Fuerza Regida

7. ‘Segun Quien‘ by Maluma & Carin Leon

8. ‘LaLa‘ by Myke Towers

9. ‘Fina‘ by Bad Bunny & Young Miko

10. ‘El Amor de Su Vida‘ by Grupo Frontera & Grupo Firme

11. ‘Mi Ex Tenia Razon‘ by Karol G

12. ‘Un Preview‘ by Bad Bunny

13. ‘Where She Goes‘ by Bad Bunny

14. ‘Y Lloro‘ by Junior H

15. ‘Sabor Fresa‘ by Fuerza Regida

16. ‘Bipolar‘ by Peso Pluma x Jasiel Nunez x Junior H

17. ‘Gently‘ by Drake Featuring Bad Bunny

18. ‘Rubicon‘ by Peso Pluma

19. ‘Lou Lou‘ by Gabito Ballesteros X Natanael Cano

20. ‘Tulum‘ by Peso Pluma & Grupo Frontera.

El ránking Top Latin Songs de Billboard es una lista semanal que clasifica las canciones más populares en el género latino en Estados Unidos. Esta clasificación se basa en la cantidad de reproducciones en plataformas de streaming, ventas digitales y radiodifusión. Es una referencia clave para la industria musical y refleja las tendencias y preferencias del público en cuanto a la música latina.

La relevancia de este ránking radica en su capacidad para destacar el éxito y la influencia de los artistas latinos en la escena musical internacional. Además, proporciona una plataforma para que nuevos talentos sean descubiertos y promovidos, lo que contribuye al crecimiento y diversidad de la música latina. El ránking Top Latin Songs de Billboard se ha convertido en una herramienta fundamental para la industria y los amantes de la música, ya que permite conocer las canciones más populares y seguir de cerca la evolución del género latino.