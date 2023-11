El pasado 29 de octubre de 2023, Billboard dio a conocer el ranking Top Album Sales correspondiente a esa semana. En esta lista, se destacan los álbumes más vendidos en Estados Unidos, abarcando diversos géneros musicales y artistas reconocidos a nivel mundial.

En el primer lugar de este ranking se encuentra ‘One More Time…’ de la banda blink-182, seguido por ‘Hackney Diamonds’ de los Rolling Stones en el segundo lugar. En el tercer puesto se encuentra ‘The Name Chapter: Freefall’ de TOMORROW X TOGETHER, mientras que en el cuarto lugar se encuentra ‘Wolf’ de Tyler, The Creator. El quinto lugar es ocupado por ‘Christmas’ de Cher.

En el sexto lugar se encuentra ‘Lover’ de Taylor Swift, seguido por ‘Guts’ de Olivia Rodrigo en el séptimo lugar. Taylor Swift vuelve a aparecer en el ranking con su álbum ‘Midnights’ en el octavo lugar, seguido por ‘Folklore’ en el noveno lugar. En el décimo lugar se encuentra ‘The Rest (EP)’ de boygenius.

El ranking continúa con ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ en el puesto número once, seguido por ‘Pink Tape’ de Lil Uzi Vert en el número doce. En el puesto número trece se encuentra la banda sonora de ‘Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas’. Taylor Swift vuelve a aparecer en el ranking con ‘Red (Taylor’s Version)’ en el puesto catorce, seguido por ‘Evermore’ en el puesto quince.

En el puesto número dieciséis se encuentra ‘The Dark Side Of The Moon’ de Pink Floyd, seguido por ‘2nd EP ‘Get Up” de NewJeans en el puesto diecisiete. En el puesto número dieciocho se encuentra ‘Layover (EP)’ de V, seguido por ‘Katy CATalog’ de Katy Perry en el puesto diecinueve. Finalmente, en el puesto número veinte se encuentra ‘Zach Bryan’ de Zach Bryan.

El ranking Top Album Sales de Billboard es una lista que refleja las ventas de álbumes en Estados Unidos. Esta clasificación es relevante ya que muestra cuáles son los álbumes más populares y exitosos en términos de ventas en el país. Además, este ranking es una referencia importante para la industria musical, ya que puede influir en las decisiones de promoción y marketing de los artistas y sellos discográficos. Asimismo, este listado permite a los fanáticos estar al tanto de las tendencias y preferencias musicales del momento.