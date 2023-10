Según el pronóstico entregado por Meteored.cl, el día de hoy 19 de octubre de 2023 se espera un clima variado en distintas ciudades de Chile. Desde el norte hasta el sur del país, las condiciones climáticas serán diversas, por lo que es importante estar preparados y tomar las precauciones necesarias.

En la ciudad de Arica, se espera que el día esté caracterizado por intervalos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 20°C. La humedad alcanzará un 81% y no se esperan precipitaciones. Los vientos tendrán una velocidad de 20km/h, con ráfagas de hasta 34km/h. Además, el índice UV será de 12, por lo que se recomienda utilizar protector solar y ropa adecuada para protegerse de los rayos del sol.

En Iquique, también se esperan intervalos nubosos durante el día. Las temperaturas mínimas serán de 15°C, mientras que las máximas alcanzarán los 20°C. La humedad será del 88% y no se pronostican lluvias. Los vientos tendrán una velocidad de 15km/h, con ráfagas de hasta 32km/h. El índice UV será de 11, por lo que se recomienda también protegerse adecuadamente del sol.

En Antofagasta, se espera un día con intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas serán de 13°C, mientras que las máximas llegarán a los 19°C. La humedad alcanzará el 90% y no se esperan precipitaciones. Los vientos tendrán una velocidad de 12km/h, con ráfagas de hasta 29km/h. El índice UV será de 10, por lo que es importante tomar las precauciones necesarias para evitar daños en la piel.

En Copiapó, se pronostican cielos despejados durante el día. Las temperaturas mínimas serán de 15°C, mientras que las máximas alcanzarán los 28°C. La humedad será del 51% y no se esperan lluvias. Los vientos tendrán una velocidad de 16km/h, con ráfagas de hasta 38km/h. El índice UV será de 11, por lo que se recomienda protegerse del sol y mantenerse hidratado.

En La Serena, se espera un día con intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas serán de 10°C, mientras que las máximas llegarán a los 19°C. La humedad alcanzará el 79% y no se pronostican lluvias. Los vientos tendrán una velocidad de 15km/h, con ráfagas de hasta 32km/h. El índice UV será de 9, por lo que se recomienda utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol.

En Valparaíso, se espera un día con intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas serán de 8°C, mientras que las máximas alcanzarán los 19°C. La humedad será del 82% y no se esperan precipitaciones. Los vientos tendrán una velocidad de 21km/h, con ráfagas de hasta 38km/h. El índice UV será de 8, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias para cuidar la piel.

En Santiago, se espera un día con intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas serán de 8°C, mientras que las máximas llegarán a los 26°C. La humedad alcanzará el 56% y no se pronostican lluvias. Los vientos tendrán una velocidad de 14km/h, con ráfagas de hasta 29km/h. El índice UV será de 8, por lo que se recomienda protegerse del sol y mantenerse hidratado.

En Rancagua, se espera un día con intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas serán de 8°C, mientras que las máximas alcanzarán los 23°C. La humedad será del 58% y no se esperan precipitaciones. Los vientos tendrán una velocidad de 8km/h, con ráfagas de hasta 21km/h. El índice UV será de 8, por lo que se recomienda utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol.

En Talca, también se espera un día con intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas serán de 7°C, mientras que las máximas llegarán a los 25°C. La humedad alcanzará el 66% y no se pronostican lluvias. Los vientos tendrán una velocidad de 11km/h, con ráfagas de hasta 26km/h. El índice UV será de 8, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias para cuidar la piel.

En Chillán y Concepción, se pronostican cielos nubosos durante el día. En Chillán, las temperaturas mínimas serán de 7°C, mientras que las máximas alcanzarán los 24°C. La humedad será del 68% y no se esperan lluvias. Los vientos tendrán una velocidad de 18km/h, con ráfagas de hasta 36km/h. El índice UV será de 7, por lo que es importante protegerse del sol adecuadamente. En Concepción, las temperaturas mínimas serán de 6°C, mientras que las máximas llegarán a los 19°C. La humedad alcanzará el 83% y no se pronostican precipitaciones. Los vientos tendrán una velocidad de 19km/h, con ráfagas de hasta 39km/h. El índice UV será de 7, por lo que también se recomienda tomar las precauciones necesarias para cuidar la piel.

En Temuco, Valdivia y Puerto Montt, se esperan cielos nubosos durante el día. En Temuco, las temperaturas mínimas serán de 6°C, mientras que las máximas alcanzarán los 19°C. La humedad será del 85% y no se esperan lluvias. Los vientos tendrán una velocidad de 20km/h, con ráfagas de hasta 39km/h. El índice UV será de 7, por lo que se recomienda utilizar protector solar y ropa adecuada para protegerse del sol. En Valdivia, las temperaturas mínimas serán de 7°C, mientras que las máximas llegarán a los 18°C. La humedad alcanzará el 81% y no se pronostican precipitaciones. Los vientos tendrán una velocidad de 8km/h, con ráfagas de hasta 25km/h. El índice UV será de 6, por lo que es importante protegerse del sol adecuadamente. En Puerto Montt, las temperaturas mínimas serán de 7°C, mientras que las máximas alcanzarán los 18°C. La humedad será del 81% y no se esperan lluvias. Los vientos tendrán una velocidad de 8km/h, con ráfagas de hasta 25km/h. El índice UV será de 6, por lo que también se recomienda tomar las precauciones necesarias para cuidar la piel.

En Coyhaique y Punta Arenas, se pronostican cielos nubosos con lluvias débiles durante el día. En Coyhaique, las temperaturas mínimas serán de 6°C, mientras que las máximas alcanzarán los 14°C. La humedad será del 74% y se esperan precipitaciones de 1.1mm. Los vientos tendrán una velocidad de 14km/h, con ráfagas de hasta 49km/h. El índice UV será de 5, por lo que se recomienda utilizar protector solar y ropa adecuada para protegerse del sol. En Punta Arenas, las temperaturas mínimas serán de 4°C, mientras que las máximas llegarán a los 11°C. La humedad alcanzará el 73% y se esperan precipitaciones de 0.5mm. Los vientos tendrán una velocidad de 42km/h, con ráfagas de hasta 67km/h. El índice UV será de 3, por lo que es importante tomar las precauciones necesarias para cuidar la piel y abrigarse adecuadamente.

En conclusión, el clima para el día de hoy 19 de octubre de 2023 presentará diversas condiciones en distintas ciudades de Chile. Desde intervalos nubosos hasta cielos despejados y lluvias débiles, es importante estar preparados y tomar las precauciones necesarias. Recuerda utilizar protector solar, ropa adecuada y mantenerse hidratado. ¡Disfruta del día y mantente seguro ante cualquier