Contra Allende y Matthew Perry: Tweets de humorista George Harris causan polémica en previa a Viña

El cómico venezolano George Harris es la sorpresa en el cartel de humoristas del Festival de Viña del Mar 2025, siendo el único extranjero confirmado entre seis comediantes. Aunque desconocido para el público local, en la comunidad venezolana es popular con más de dos décadas de experiencia, destacando por su humor stand up sardónico que aborda vivencias personales, cotidianas y políticas. Identificado con la diáspora venezolana, ha tomado posturas públicas criticando la izquierda, lo que ha generado controversias en redes sociales.

Una de las sorpresas del cartel de humoristas del Festival de Viña del Mar 2025 fue el venezolano George Harris, el único crédito extranjero de los seis comediantes confirmados.

Si bien para el público local se trata de un nombre desconocido, en la comunidad venezolana es un humorista popular, con más de dos décadas de carrera encima. Desde 2011, vive en Miami, donde se ha hecho un espacio en la comunidad hispanohablante.

En su humor, de estilo stand up y sardónico, Harris aborda vivencias personales, cotidianas y políticas, siempre bajo su particular prisma cómico. Identificado con la diáspora venezolana que pobló el continente tras la era Hugo Chávez/Nicolás Maduro, el comediante no ha evadido la compleja contingencia de su país, tomando posturas públicas al respecto y compartiendo criticas a la izquierda en sus cuentas oficiales y en sus rutinas.

Los tweets polémicos de George Harris

En la previa de su presentación en Viña 2025, agendada para el domingo 23 de febrero, tweets políticos del humorista que dan cuenta de su estilo han vuelto a circular en redes sociales, motivando reparos y respaldos.

En septiembre pasado, por ejemplo, publicó en su perfil en X la imagen de un letrero que hacía referencia al exilio venezolano, la cual acompañó con este mensaje: “Este letrero es demoledor… Sirve para todos esos países que justifican y apoyan la izquierda”.

Este letrero es demoledor… Sirve para todos esos países que justifican y apoyan la izquierda… pic.twitter.com/EftshLgh5w — George Harris (@ElGeorgeHarris) September 15, 2024

Asiduo a la contingencia y a la plataforma X, allí, uno de los mensajes más controversiales se relaciona directamente con Chile, y hace referencia al gobierno de Salvador Allende.

El 12 de septiembre de 2023, un día después de los 50 años del golpe de Estado, Harris republicó en X un video que muestra la recordada protesta de mujeres contra el mandatario en 1971. Para acompañar el tweet, Harris publicó el siguiente texto: “Y por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha!”.

Y por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha! https://t.co/3vrtGVCFp2 — George Harris (@ElGeorgeHarris) September 12, 2023

Por estas horas, el mensaje recibe decenas de mensajes de respuesta en la plataforma, la mayoría de usuarios chilenos. Pero esta no ha sido la única controversia de Harris en la red social.

Meses después del mensaje sobre Allende, en octubre, tras la muerte de Matthew Perry, uno de los protagonistas de “Friends”, Harris volvió a encender las redes a raíz de un comentario sobre la noticia.

“De lejos se ve que ahogarse en la bañera es un tema de sustancia”, escribió en su perfil, en un mensaje que luego fue borrado.