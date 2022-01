"Peca de ignorancia supina": convencional responde a críticas de Evelyn Matthei a la CC

Luego que Evelyn Matthei señalara que el trabajo de la Convención "ha sido decepcionante" y que parece estar conformada por "adolescentes irresponsables", el constituyente Patricio Fernández (Colectivo Socialista) aseguró que peca de "ignorancia supina". Por otra parte, Gaspar Domínguez (INN), vicepresidente del órgano, llamó a los alcaldes a realizar cabildos ciudadanos para canalizar de mejor forma sus opiniones.

Sectores de la Convención Constitucional salieron a defender el trabajo del órgano tras las críticas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

En entrevista con Radio ADN, la exparlamentaria UDI señaló que “lo que reina ahí es la locura infantil, creo que hay que rechazar no más. Hasta ahora lo que hemos visto da pena, la Convención parece estar conformada por adolescentes irresponsables”.

Además, dijo que lo que se ha visto hasta ahora “ha sido decepcionante” y que una gran mayoría de chilenos así lo siente. “La bancada de Chile Vamos no tiene ningún peso, no los dejan hablar, los vetan por A, B y C motivos”, agregó con respecto a los sectores de derecha y centroderecha.

Estos dichos generaron molestia entre los constituyentes. Por ejemplo, Patricio Fernández, del Colectivo Socialista, sostuvo que Matthei “peca de ignorancia supina”, ya que no está informada sobre el trabajo que han realizado.

Por su parte, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (INN), tuvo un tono más conciliador y llamó a los distintos jefes comunales a organizar cabildos ciudadanos para “canalizar, de manera institucional, sus opiniones”.

Sobre este tema también se refirió la presidenta del órgano, María Elisa Quinteros (MSC), quien afirmó que “no estamos para el análisis de la coyuntura política, estamos pensando en el largo plazo, pensando en darle al pueblo de Chile una nueva Constitución que es el mandato que tenemos”.

Ex Lista del Pueblo no se suma a Mesa Ampliada

El colectivo Pueblo Constituyente, ex Lista del Pueblo, aún no logra el respaldo necesario para ingresar a la Mesa Ampliada de la Convención Constitucional.

Cabe recordar que la directiva del órgano está compuesta por una presidencia, una vicepresidencia y, de manera adicional, siete vicepresidencias adjuntas.

Seis de estos últimos cargos ya están definidos. Sin embargo, todavía resta por definir al representante de Pueblo Constituyente. Cabe recordar que el método de elección es por medio de 24 patrocinios otorgados por constituyentes en ejercicio.

Al respecto, María Elisa Quinteros dijo que están trabajando con la capacidad que tienen para seguir avanzando. No obstante, espera que se logre un rápido acuerdo, ya que se lograrían dividir mejor las tareas entre los integrantes de la directiva.

Se espera que este tema pueda quedar zanjado dentro de los próximos días, teniendo en cuenta las conversaciones que ha mantenido el colectivo que falta con la Coordinadora Plurinacional para alcanzar los patrocinios requeridos.