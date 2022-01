Matthei critica "locura infantil" en la Convención: "Me parecen adolescentes con juguete nuevo"

Evelyn Matthei criticó duramente a la Convención, acusando una "locura infantil". Respecto al futuro como oposición al Gobierno de Boric, aseguró que "no podemos sentarnos a tomar palco de cómo le va".

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, auguró un complejo escenario para el gobierno entrante de Gabriel Boric, ante el incierto escenario económico.

En entrevista con ADN, la jefa comunal de la UDI aseguró que la situación actual va a requerir del mandatario electo, “mucho talento y mucha ductilidad”.

“Del punto de vista económico, no hay mucho bueno que esperar”, advirtió. En ese sentido, precisó que Boric tiene un “problema político no menor”.

“Todos sus discursos de toda su vida y sus acciones pasadas, han sido de la izquierda más vociferante, de la izquierda muy crítica, que cree que hay que cambiar todo. Y esos además son sus compañeros de ruta”, opinó.

Matthei y rol de la oposición: “No podemos tomar palco”

“Yo de todo corazón deseo que le vaya bien, estamos en una situación súper difícil como país. Sería muy grave para todos que esta cosa vuelva a estallar, porque ahí ya no sé cómo podríamos salir”, agregó.

No obstante, Matthei apuntó al rol que deberán tener como oposición, advirtiendo que “las cosas siguen muy graves en Chile”.

“Estoy convencida de que no podemos sentarnos a tomar palco de cómo le va. Tenemos que activamente tratar de que le vaya bien”, sostuvo.

Mattehi y Convención: “Lo que reina ahí es la locura infantil”

Consultada por la labor de la Convención Constitucional, Evelyn Matthei se mostró muy crítica, calificando a los convencionales de “adolescentes irresponsables”.

“Lo que reina ahí es la locura infantil, creo que hay que rechazar no más. Hasta ahora lo que hemos visto da pena, la Convención parece estar conformada por adolescentes irresponsables”, criticó.

“Lo que he visto hasta ahora de la Convención Constitucional no sé si a uno le dan ganas de reírse o llorar”, añadió.

En esa línea, cuestionó la escasa visibilidad que ha tenido la bancada de su sector, según ella, debido a que “no los dejan hablar”.

“La bancada de Chile Vamos no tiene ningún peso, no los dejan hablar, los vetan por A, B y C motivos. Tengamos claro que el convencimiento democrático no asoma por ningún lado. Están marginados, nadie los escucha”, lamentó.

“Hasta ahora lo que estoy viendo es brutalmente malo, me parecen adolescentes con un juguete nuevo. Dios quiera que sienten cabeza, pero no se ve por dónde”, concluyó.