Constituyentes por ’accidentado’ comienzo de la CC: "La señal que le damos a la ciudadanía es mala"

En conversación con Expreso Bío Bío, los convencionales constituyentes electos Patricia Politzer y Arturo Zúñiga se refirieron al “accidentado” comienzo de la Convención Constitucional, como también al desarrollo de las sesiones y los temas que deben ser tratados en la instancia.

El pasado domingo 4 de julio se dio el puntapié inicial de la Convención Constitucional con la elección de su Mesa Directiva, sin embargo Politzer explicó que durante los primeros minutos de la reunión fueron “muy bochornosos. No es posible que hayamos tenido este traspié al comenzar la Convención, la verdad es que nuestro país está caracterizado por ser capaz de organizarnos de manera rigurosa y elogiado cualquier cumbre de presidentes del mundo sin fallas y que no haya podido con la constituyente como corresponde, no tiene explicación”.

“La señal que le estamos dando a la ciudadanía es mala, para comenzar el domingo con atrasos y lo del himno nacional, además de ayer que no pudimos sesionar (…) Es no darle la importancia que tiene la convención, tenemos que apoyar a la mesa para que busquen una solución”.

En tanto, los electos no atribuyen equivocaciones o responsabilidades a una entidad en concreto, más bien prefieren a respaldar a la mesa directiva de la Convención Constitucional. “Espero que el gobierno se haga parte de esto y tome las medidas”, manifestó Politzer.

Recordemos que desde su primera sesión los constituyentes tienen un plazo de 9 meses, que puede ser extendido a 12 meses, para presentar la nueva Carta Magna. Ante esto Zúñiga afirmó que “tenemos un mandato y tiempo claro. Desviarse en otros asuntos, como liberar a los denominados presos políticos, es una perdida de tiempo“.

Por el contrario, Politzer indicó que “ese tema sería bueno que tanto el Ejecutivo como el Legislativo vieran la manera de acuerdo a sus facultades de resolver el problema. El debate constituyente sería más fructífero en un clima de armonía y de serenidad”.

Escucha aquí la entrevista realizada por Loreto Álvarez y Álvaro Escobar