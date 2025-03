El mejor chileno del Red Bull VCA 2024 no tiene doble lectura para este domingo: "Voy a ganar"

El rider chileno Felipe Agurto debutó con solo 16 años en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo (VCA) como abridor de pista y con el tiempo se ha convertido en un protagonista de la serie Elite con un segundo lugar como mejor posición, en 2019 y 2024.

Y para esta nueva edición, la 21ª a disputarse este domingo 2 de marzo, el oriundo de Curacaví no piensa en otra cosa que en la victoria en el máximo evento del descenso urbano en Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo.

Agurto estuvo el año pasado a milésimas de segundos de llevarse el triunfo, siendo el mejor local de la competencia (también lo fue en la edición del 2023). Cerró su participación en 2:18.855 minutos, mientras que el vencedor, el brasileño Lucas Borba, tuvo un tiempo de 2:18.674.

Y de cara a la prueba del fin de semana, el ciclista de 24 años y cuarto en octubre de 2024 en la primera edición de un Red Bull Cerro Abajo en Europa -en Génova, Italia- habló con BioBioChile y aseguró solo estar enfocado en convertirse en el nuevo ‘Rey del Puerto’.

– Te has hecho un nombre importante en el Red Bull VCA. Lograste el segundo lugar el 2019 y el año pasado estuviste muy cerca del triunfo en una dramática definición con ‘Lukinha’. Cómo llegas ahora y cuál es la meta.

–La verdad es que este año me siento mucho más preparado que el anterior. He entrenado harto y le he metido harta cabeza a lo que es el descenso urbano, ya que es muy distinto a lo que uno hace día a día que es andar de bicicleta en el cerro.

Lo urbano es netamente entrenar en calle, ir a Valparaíso, Viña del Mar, en Santiago también se puede en algunos sectores, y nos hemos enfocado en cada detalle de la bicicleta, cada detalle en lo personal también y creo que me siento demasiado preparado para este año, así que voy completamente con todo.

– En qué te enfocas a la hora de la preparación que, por cierto, te ha dado un muy buen resultado por tus sólidas presentaciones en los últimos años.

– La idea siempre es como simular lo de las versiones anteriores, estando acá en Santiago o en cualquier otro lado, como interpretar lo que era la pista anteriormente. Ahí hacemos pequeños sectores donde podemos combinar con escaletas, algunos saltos en escaleras, algunas pasadas de tierra, nos vamos poniendo en ‘la situación de’.

Y además entrenar toda la parte física, donde tenemos que salir a rutear en la bicicleta de ruta, valga la redundancia, donde también hacemos enduro y estamos en el gimnasio. Nos mantenemos constantemente entrenando para poder llegar a este top, que es ganar.

– Tenemos al checo Tomas Slavik, tres veces ganador; a tu compatriota Pedro Ferreira, vencedor en dos ocasiones ¿Ves a algún otro rival a tener en cuenta? ¿Cómo ves el escenario?.

– El escenario se ve bastante bueno, bastante fuerte. Son competidores de alto nivel, ninguno es menos que otro, estamos todos a la par. Son carreras que se definirán por milésimas nuevamente, como bien pudimos ver el año pasado.

Mis rivales fuertes a vencer, más que el checo Slavik, son los colombianos (Juan Fernando Vélez, Sebastian Holguin y Camilo Sanchez) y es donde también me gustaría apuntar a ser como el mejor latinoamericano. Así que es una gran misión que hay que cumplir y hay que ir a romper.

– Después del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2025 ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir en el año?

– Después del VCA la idea es competir en el Panamericano que será en Temuco, no recuerdo muy bien la fecha, pero todo se definirá acá en marzo, un mes super movido en el que partimos con Valparaíso, luego una carrera de descenso que es el DH Series, el Red Bull Guanajuato Cerro Abajo y el Panamericano.

– ¿Cómo fueron tus inicios en el downhill?

– Mis inicios fueron gracias a un primo que hacía descenso. Hoy él ya es padre de familia y está en otras cosas. El me integró ahí en el descenso, me llevaba al cerro y hacíamos pista en Curacaví, yo soy de allí y ahí partió todo.

Además, mis papás me decidieron apoyar y le dimos con todo y nunca paramos. Ahora vamos a ganar en Valparaiso, no hay perdón.