"No esperé esto en mi casa": chilena ’estalla’ contra organización por fallida prueba en Santiago 2023

La nacional María Ignacia Montt lamentó haber tenido que disputar dos veces su prueba de 100 metros planos y culpó a organización de Santiago 2023.

El primer día del Atletismo en Santiago 2023 no estuvo exenta de problemas, especialmente en la prueba de los 100 metros planos femenino que acabó con una chilena tristemente eliminada.

María Ignacia Montt estaba ilusionada con instalarse en la final de la competencia, para lo que debía estar entre las dos primeras de su serie de siete deportistas.

Pero luego del disparo que dio inicio a la prueba, algo extraño pasó. Dos atletas se devolvieron a la largada, mientras las otras cinco -la nacional incluida- no se detuvieron.

Montt remató tercera con un crono de 11,6 segundos, pero al cruzar la meta le avisaron que la prueba debía repetirse.

Incrédula, al igual que sus rivales, volvió a correr los 100 metros planos para, esta vez, acabar quinta y eliminada de la competencia de Santiago 2023.

“Sentí que fue falsa (la salida), pero como que vi todas corrían no me quedó otra que correr. Cinco minutos después tuvimos que volver a correr”, dijo la chilena a la prensa.

“No sé si esto me había pasado antes. Estaba un poco agotada, la verdad. No esperé que me pasara esto, menos en mi casa”, agregó María Ignacia Montt.

Para cerrar, la atleta nacional detalló que “levantaron la tarjeta verde, que significa que ninguna fue la culpable de esto y que se marcó una salida falsa sin haberla sido. Eso es un error de la organización, esas cosas no pueden pasar en una competencia así”.