Culpable de error en marcha de Santiago 2023 admite grave falta: "Era de noche y puse mal la marca"

El funcionario de la Asociación Panamericana de Atletismo (APA), Marcelo Ithurralde, sacó la voz y admitió su garrafal falta que desvirtuó la competencia de la marcha femenina en Santiago 2023.

Caos y una importante polémica generó el garrafal error de medición en la prueba de marcha femenina de Santiago 2023, lo que motivó a la organización a aclarar el tema y sobre todo, encontrar al culpable.

El apuntado, precisamente, fue Marcelo Ithurralde. A través de un comunicado, el comité organizador de los Juegos Panamericanos apuntó que el mencionado sujeto “no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar las atletas”.

Con la versión oficial sobre el controvertido asunto, faltaba la contraparte. En dialogo con El Mercurio, el responsable de la medición del circuito sacó la voz y de forma honesta, admitió su grave falta que terminó perjudicando a atletas en la prueba de marcha femenina.

“Llevo 15 años en esto y es primera vez que me pasa”, partió diciendo el funcionario de la Asociación Panamericana de Atletismo (APA).

“Me equivoqué. Yo no vi… yo tenía las marcas realizadas, había varias… era de noche y puse mal la marca, ese es un error mío”.

Lejos de traspasar culpa a la directiva de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Ithaurralde insistió que la responsabilidad por el error recae exclusivamente en él.

“Soy el responsable, no le den más vueltas. No le podemos echar la culpa a otro si yo no chequeé lo que hizo la gente que colocó los conos, fue culpa mía”, apuntó el encargado de las mediciones, que fue contratado por el comité organizador de la cita.