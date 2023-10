De los Panamericanos a estrella de música urbana: el desconocido pasado de Eladio Carrión como nadador

Antes de saltar a la fama por éxitos como 'Kemba Walker' y su participación en las sesiones de Bizarrap, el rapero y exponente del trap, Eladio Carrión, tuvo otra faceta poco recordada, en la que incluso, afirmó haberse retirado de la oportunidad de participar en unos Juegos Olímpicos, debido a que se enamoró profundamente de la música.

A la hora de hablar de música urbana, la voz de Eladio Carrión resulta inconfundible. Y es que a punta de éxitos y nominaciones a los Premios Grammy, el cantante ha abierto aguas para triunfar. Lo mismo hizo antes, literalmente, en su desconocida faceta de nadador, que lo llevó hasta a participar en unos Juegos Panamericanos.

Mucho antes de conocer un micrófono e incursionar a lo grande en el género del trap, el norteamericano de sangre caribeña encontró su lugar en el deporte.

Nacido en Kansas City, Estados Unidos, Carrión vivió siempre bajo el alero de su familia de Puerto Rico. Mientras su padre cumplía el servicio militar, la ciudad ‘boricua’ de Humacao sirvió como su tierra -y su agua- para desarrollar su talento como nadador.

“Jugué de todo de chiquito, era bien activo siempre y el deporte me tranquilizaba, el que más me gustaba era la natación. Ahí fue que encontré más paz”, confesó el artista de 28 años en entrevista con el streamer español Ibai Llanos.

El nadador Eladio Carrión: “Es difícil si no eres Michael Phelps”

Con absoluta tranquilidad, el entonces deportista destacó como nunca. “Era bastante bueno y la rompí un ratito, hasta que me aburrí…”, confesó.

Sus aproximadamente 1,80 metros de altura le permitían desplazarse sin problemas por el agua, a tal punto que se decidió a ser nadador y a representar al país de sus raíces: Puerto Rico.

Con la bandera de dicha nación, Eladio Carrión fue en ascenso, tanto así, que hasta compitió en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

En la cita celebrada en México, el actual exponente de la música supo hacerse un nombre en la prueba preeliminar de 200 metros y accedió hasta la final, que tuvo como ganador al estadounidense Sean Mahoney.

Dos minutos, 20 segundos y 31 centésimas en su cuenta, le permitieron a Carrión alcanzar el octavo lugar en la definitoria instancia, algo que para él era impensado y para muchos, el impulso de seguir adelante. Sin embargo, algo pasó en el camino.

“Representé a Puerto Rico muchos años, nadé en los Panamericanos, mundiales, califiqué para las Olimpiadas, pero me retiré antes de haber ido… Me enamoré de la música“, confesó.

¿Era su pasión? Sin duda, pero no estuvo exenta de complicaciones. En testimonio del responsable de álbumes de estudio como Sauce Boyz (2020), Monarca (2021), Sauce Boyz 2 (2021), afirmó que tuvo que dejar el deporte por su otra pasión: el género urbano.

“En la natación es difícil ganar ingreso si no eres Michael Phelps o algo así”, consignó. Ahondando en sus lamentos, el también reggaetonero detalló que “la natación no paga mucho, no es un deporte como el baloncesto, el fútbol”.

“Me encontré en un momento viviendo solo, pagando apartamento y lamentablemente, la natación es un deporte que consume mucho (…) entrenabas ocho, diez horas al día fácil y tener trabajo… yo soy una persona que le gusta hacer las cosas bien”, agregó.

Siempre inquieto, para Eladio Carrión es clave mantener el equilibrio en su vida.

“Si estoy cincuenta a cincuenta, tengo que hacer una cosa. Decidí hacer dinero, me enamoré de eso“, dijo, para referirse al fin de su carrera como nadador profesional, siendo el Mundial de Barcelona 2013 su última competencia.

Ya en 2021, con años de carrera y consolidación en su espalda, el interprete de los hits ‘Kemba Walker‘ (con Bad Bunny), Bzrp Music Sessions #40 (con Bizarrap), ‘No te deseo el mal’ (con Karol G) y ‘Si la calle llama’, entre otros, habló con Agencia EFE y expresó sus deseos de ser presidente de la Federación Puertorriqueña de Natación.

“Me gustaría estar más activo en la vuelta del deporte, con más participación. Lo verás en un futuro”, aseguró. En tanto, su música sigue sonando.

En ‘3MN2 KBRN’, su más reciente trabajo, Eladio Carrión sigue demostrando la dureza de sus ‘barras’ y ampliando sus horizontes, apostó por ambiciosas colaboraciones con leyendas del hip-hop como Lil Wayne y 50 Cent, destacando la canción ‘Si Salimos’ junto a este último.

A su vez, el rapero mantiene su raíz latina al incluir temas junto a Myke Towers, Ñengo Flow y el ya mencionado Bad Bunny.