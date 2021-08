"Nunca había visto algo así": los descargos de Esteban Bustos tras ser descalificado en Tokio 2020

El chileno Esteban Bustos acabó en el lugar 34° del Pentatlón Moderno en Tokio 2020, lamentando una sanción en Salto ecuestre que fue clave para sus aspiraciones.

El nacional estaba entre los 20 mejores de la clasificación general cuando, en el último salto, las riendas de su caballo Kairo se cortaron y fue descalificado.

Por lo anterior, el representante del Team Chile no ocultó su frustración tras los resultados, especialmente con el castigo recibido, recalcando que algo así nunca se había visto en unos Juegos Olímpicos.

“Iba bien, es una de mis pruebas fuertes. No es culpa nuestra, Yo fui a preguntar por qué me eliminaron. Puede ser por dos caídas o pasar en dos veces el tiempo de la cancha, pero no cumplíamos con ningún requisito”, comentó Bustos.

“Apelamos, y dijeron que no: me eliminaron por no tener control sobre el caballo”, agregó el nacional.

Luego, en pentatleta siguió con sus descargos: “Acá cuando no eres potencia de país, se cometen injusticias como ésta. Afecta mi futuro, porque cuesta reponerse. Afecta a un país porque hay muchos niños detrás. ¿Dónde está el valor olímpico? Terminé y creo que fue lo mejor, porque no me queda otra”.

“Ha pasado en competencia, y pararon, le pusieron la rienda y siguieron. En una competencia de esta envergadura uno no piensa que pasen estas cosas. Nunca había visto algo así en unos Juegos Olímpicos”, concluyó el pentatleta chileno.