"Para pelear una medalla, primero debo tener donde entrenar": los descargos de Josefina Tapia

La patinadora Josefina Tapia no logró destacar en los Juegos Olímpicos y se despidió tempranamente de Tokio 2020, tras competir en modalidad Park en el Skate femenino.

La chilena de 19 años acabó quinta en su heat, sin opciones de clasificar de ronda, sumando además una caída que terminó siendo determinante para sus aspiraciones.

Tras su adiós a la cita de los cinco anillos, Tapia analizó su paso por Tokio y pidió a quienes criticaron sus errores y los de otros representantes del Team Chile guardarse sus cuestionamientos.

“Ya sólo llegar acá es un logro enorme. Llevo cuatro años preparándome para dar lo mejor de mí. Cuando empecé, nunca pensé en unos Juegos Olímpicos”, apuntó la atleta, en diálogo con AS.

“El apoyo de mi madre ha sido fundamental. Ella me hizo un skatepark en mi casa, me llevó a entrenar, costeando todo ella. Nadie ve el camino y sólo ven el resultado”, agregó Tapia.

Sobre lo anterior, la skater detalló que “para poder pelear una medalla, primero tengo que tener un lugar donde entrenar. Acá están las mejores del mundo, son mis amigas y ellas tienen lugares donde entrenar y en Chile no hay. Faltan pistas. Ahora para los Panamericanos deben hacer una”.

“Por suerte no he tenido muchos comentarios malos, pero nada muy terrible. Pero sí lo hacen, ellos no saben por lo que he pasado, ni esta historia. Prefiero tomar lo mejor de cada experiencia. No tiene que ser un problema para mí”, añadió la patinadora.

Para cerrar, la atleta nacional analizó con la mente fría su rutina. “Estuve un poco nerviosa, no pude hacer toda mi línea. Me faltó estar tranquila y enfocada. Tuve, además, la mala suerte de que el primer día me caí. Pasa. No siempre se gana y fueron más los nervios”.