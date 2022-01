Antonia, la joven puntaje nacional de Puente Alto: "Tener TOC me daba miedo, pero Boric me inspiró"

"Yo aún no lloro por esto, como que aún no lo asimilo", sinceró la joven de Puente Alto, Antonia Guerrero, quien sacó el máximo puntaje en la Prueba de Transición (PDT) 2021 de Comprensión Lectora, donde también relató que el presidente electo Gabriel Boric fue su inspiración, tras ser diagnosticada con un trastorno.

El pasado martes se publicaron los resultados oficiales de la Prueba de Transición (PDT) 2021, también conocida como PTU, para quienes están postulando al proceso de Admisión 2022.

En conversación con BioBioChile, una de los tan sólo 5 puntajes nacionales en la prueba de Comprensión Lectora, relató cómo fue su preparación y su emoción tras haber sido llamada por el presidente electo, Gabriel Boric, quien la felicitó por su logro.

Se trata de Antonia Guerrero (18), quien fue una de las seleccionadas para decir algunas palabras durante el desayuno en el Palacio de La Moneda con el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Educación, Raúl Figueroa, manifestó: “Soy una chica de Puente Alto, criada solo por mi mamá y tengo Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)”.

La joven que obtuvo 850 en Compresión Lectora, 772 en Matemáticas y 798 en Ciencias, egresó del Liceo de Excelencia Bicentenario San Pedro de Puente Alto, donde indicó que “sólo le quiero tirar flores porque son muy buenos, y les agradezco mucho a mis profesores”.

“Cuando vi que era puntaje nacional, me fui corriendo donde mi mamá, y las dos somos súper parecidas porque empezamos a gritar y a abrazarnos de felicidad (…) Yo aún no lloro por esto, como que aún no lo asimilo“, sinceró la adolescente.

También agregó que su mamá, vio en ella una capacidad intelectual que tenía que ser apoyada. Por eso, la inscribió en el Programa de Estudios y Desarrollo de Talentos Académicos de la Universidad Católica, donde participó en sus cursos desde 7° Básico. “Ella es una persona que se esfuerza, ha sido independiente y capaz de todo (…) Ella sabía que yo iba a entrar, confió en mis capacidades”, reconoció.

Felicitamos a Antonia Guerrero Rodríguez, un ejemplo de joven puentealtina, que con gran esmero y ganándole a la adversidad, obtuvo puntaje nacional en la #PDT2021. Reconocemos también al Liceo Municipal San Pedro, que se consolida entre los mejores colegios públicos del país. pic.twitter.com/BT14awrJmW — Puente Alto (@mpuentealto) January 12, 2022

“El estudio hay que mirarlo con amor, como algo entretenido”

En tanto, Antonia precisó que durante sus estudios en un preuniversitario nunca obtuvo un puntaje mayor a 795, y que incluso el primero que hizo de Lenguaje fue de 598 puntos. “Leer para mí no es molesto, es algo que me entretiene (…) Al estudio hay que mirarlo con amor, como algo entretenido. Para las otras materias hacía resúmenes con dibujos. Hay que intentar hacerlo con mucha alegría y amor, porque al final esforzarse mucho termina con un efecto negativo”, explicó.

“Tener TOC me daba miedo”

Esta jornada el presidente electo, Gabriel Boric, llamó a Antonia para felicitarla por su puntaje nacional, por lo que indicó a BioBioChile que “fue una de las mejores cosas que me han pasado porque me identifica mucho”.

Lo anterior se explica porque la joven dio a conocer que padece Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y esto le “daba miedo (…) Hace tiempo leí que Boric padecía este desorden, y cuando salió electo como presidente, me liberé. Fue mi inspiración, hay gente que no sabe lo que es”.

En la misma línea, Antonia señaló que ahora está enfocada a estudiar la carrera de Medicina en la Universidad Católica, “desde los 8 años que quería. Siempre iba por otras carreras, pasé por todas, pero siempre volvía a ella (…) La posibilidad de ayudar a otra gente debe ser recompensante”.

En la instancia, también aseguró que “nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”, citando a la escritora, activista y política estadounidense, Eleonor Roosevelt, haciendo referencia al sistema de ingreso a las universidades en Chile, indicando que “todo puede lograrse con esfuerzo, con dedicación y poniéndole amor. Espero que sueñen mucho y que se esfuercen, pueden lograr lo que quieran”, finalizó.