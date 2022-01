"Lo hice para probar que aún estamos vigentes": hombre de 71 años rindió la PDT por tercera vez

"Lo hice para probar que los adultos aún estamos vigentes", manifestó un auditor de Radio Bío Bío, que rindió la Prueba de Transición por tercera vez en los últimos años, y hoy recibió los resultados de su esfuerzo.

Esta jornada de martes se publicaron los resultados oficiales de la Prueba de Transición (PDT) 2021, también conocida como PTU, para quienes están postulando al proceso de Admisión 2022.

En conversación con Expreso Bío Bío de La Radio, José Oyarzún de 71 años, relató que recibió los resultados de la prueba por tercera vez, ya que la ha rendido los últimos años.

Durante la entrevista, Oyarzún sinceró que “no me fue tan bien como quería, pero voy subiendo. Ya llevo tres oportunidades en los últimos tres años, y voy subiendo de puntaje. Espero llegar a La Moneda, con el nuevo presidente ojalá“.

Los resultados que obtuvo el auditor fueron: Comprensión Lectora, 606; Matemática, 568; Ciencias, 610; Historia, 731.

Además, recalcó que su mejor puntaje lo obtuvo porque “yo viví la historia, por eso me fue bien (…) Tengo pensado estudiar informática, pero como estoy en otra edad, Ciencia Política debe ser otra opción”.

En paralelo, Oyarzún reconoció: “No creo que estudie todavía, porque no hay posibilidad de pagar $400 mil todos los meses. Además, tengo un título de Química, ejercí”.

En la misma línea, explicó que dio la prueba para poder seguir vigente, ya que según lo señaló, los trabajos no toman en cuenta a los postulantes adultos mayores. “Yo me preparo con lo que tengo. Pero tengo un reclamo, porque estadísticas es casi toda la prueba, algo que yo no alcancé a ver en el 1967, cuando salí”, manifestó.

“Mi familia está orgullosa de mí, lo hice para probar que los adultos aún estamos vigentes”, finalizó.

Revisa aquí la entrevista realizada por Loreto Álvarez y Álvaro Escobar