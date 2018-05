Joven padre estuvo cerca de morir por culpa de su hábito de "comerse" las uñas

Morder, masticar y humedecer las u√Īas es un mal h√°bito que millones de personas tienen. Esta costumbre se conoce como onicofagia y es considerada como un trastorno emocional y conductual cuando es efectuada constantemente. De la misma forma, esta pr√°ctica no s√≥lo afecta psicol√≥gica y est√©ticamente a quien la realiza, sino que tambi√©n puede comprometer su salud f√≠sica.

As√≠ le sucedi√≥ a Luke Hanoman, un joven de 28 a√Īos que estuvo a punto de dejar a sus dos hijos (de 6 y 5 a√Īos) hu√©rfanos por culpa de este mal h√°bito. Tal como reconoci√≥ el brit√°nico en el portal Mirror, √©l sol√≠a morderse las u√Īas y la piel aleda√Īa todos los d√≠as, como suelen hacerlo muchas personas.

Sin embargo, un d√≠a viernes de julio del a√Īo pasado, tras pasar horas con las u√Īas en la boca mientras trabajaba, Hanoman comenz√≥ a sentirse mal. “Sol√≠a ‚Äč‚Äčmorderme las u√Īas todo el tiempo. Era algo nervioso. Y un d√≠a mord√≠ la piel por el costado de mi u√Īa”, cont√≥ el joven en el sitio ingl√©s.

Luego empez√≥ a experimentar s√≠ntomas similares a los de una gripe que terminaron por inhabilitarlo de su trabajo. “Ten√≠a sudores fr√≠os, estaba temblando y luego ten√≠a la piel caliente. Despu√©s mi dedo comenz√≥ a hincharse”, record√≥ el hombre, a quien su jefe le otorg√≥ el resto del d√≠a libre para poder descansar.

No obstante, lo malestares no permitieron que Luke pudiera dormir durante la noche. “Mi madre vino a verme y me pregunt√≥ c√≥mo estaba. Le dije que no me sent√≠a bien y ella me dijo que no me ve√≠a bien”, cont√≥.

Fue su mam√° quien opt√≥ por llamar a emergencias y, al describir los s√≠ntomas, los param√©dicos le dijeron que deb√≠a llegar a un recinto m√©dico de forma urgente. “Mi mam√° me llev√≥ corriendo al hospital. Lo siguiente que supe es que estaba en una camilla con un suero en el brazo”, dijo Luke, quien fue internado en el Hospital de Southport (Inglaterra).

En el lugar le diagnosticaron sepsis, diagn√≥stico que lo tuvo hospitalizado por cuatro d√≠as y consumiendo antibi√≥ticos. “Me dijeron que ten√≠a suerte de estar vivo”, dijo.

Luke ten√≠a l√≠neas rojas en todo el cuerpo y una fiebre muy alta. “Estuve en observaci√≥n las 24 horas de cada d√≠a con dos sueros conectados a mis brazos. Me dijeron que tuve suerte, porque estaba cerca del shock s√©ptico”, admiti√≥.

Los m√©dicos lograron dar con el responsable de su padecimiento: una infecci√≥n entre la u√Īa y la piel de uno de sus dedos el cual sol√≠a morder por a√Īos. “Presionaron la infecci√≥n en mi dedo y sali√≥ todo el pus. Nunca hab√≠a visto tanto pus”, record√≥. “Fue bastante aterrador”, agreg√≥.

“Los doctores y las enfermeras fueron realmente buenos. No me dijeron lo malo que era porque creo que intentaban no preocuparme demasiado”, dijo y explic√≥ que, cuando mejor√≥, reci√©n le advirtieron de los peligros que vivi√≥ en el recinto.

Finalmente, Luke reconoció que antes no sabía lo que era una sepsis y que confundió sus síntomas con los de una gripe.

Al respecto, la doctora Shamir Patel detall√≥ en el portal que “quitar la piel alrededor de las u√Īas puede dejar heridas abiertas que pueden infectarse r√°pidamente”. “Parece una historia de terror m√©dica, pero es un hecho que la sepsis y otras infecciones pueden ser causadas por alguien que mordisquea la piel inadvertidamente”, dijo.

“Cualquiera que tenga la costumbre de morderse las u√Īas debe conocer los riesgos involucrados y hacer todo lo posible para detenerlo”, explic√≥ la experta.

Respecto a la sepsis, esta es una enfermedad muy grave que es conocida como ‚Äúel asesino silencioso‚ÄĚ. El portal m√©dico Medline Plus se√Īala: “Ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria a una infecci√≥n bacteriana. Las sustancias qu√≠micas liberadas a la sangre para combatir la infecci√≥n desencadenan una inflamaci√≥n generalizada, lo que conduce a la formaci√≥n de co√°gulos de sangre y la filtraci√≥n de vasos sangu√≠neos”.

El citado medio agrega: “Esto causa un pobre flujo sangu√≠neo, lo que priva a los √≥rganos de nutrientes y ox√≠geno. En los casos m√°s serios, uno o m√°s √≥rganos puede fallar. En el peor de los casos, la presi√≥n arterial baja y el coraz√≥n se debilita, lo que lleva a un shock s√©ptico.“.

En tanto, sus síntomas son fiebre, escalofríos, respiración rápida y ritmo cardíaco acelerado, sarpullido, confusión y desorientación.