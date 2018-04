Cada vez son m√°s las personas que abandonan el h√°bito de ir a un centro comercial a vitrinear y comprar, optando por realizar sus compras desde la comodidad del hogar.

No obstante, si no te manejas al cien por ciento con esta metodolog√≠a, entendiendo temas de tallas, dise√Īos, colores, etc, puede ser un verdadero dolor de cabeza.

Algo así fue lo que vivió una usuaria de Twitter, quien hace unos días compartió una hilarante fotografía de una reciente compra que realizó por Internet en la tienda Urban Outffiters.

La estudiante de nombre Becky Latham, compró una chaqueta de 55 libras esterlinas, es decir, unos 47 mil pesos chilenos, sin embargo, cuando llegó a su casa se llevó una gran sorpresa.

Y es que el abrigo no se parecía mucho a la prenda que luce la modelo en el portal, y Becky decidió manifestarlo en un decidor tuit junto a dos imágenes.

En una aparece el modelo original y en la otra est√° ella prob√°ndose la chaqueta verde, que parec√≠a m√°s un saco de dormir que una prenda de vestir. “Gracias @UrbanOutfitters, es exactamente como la imagin√©“, escribi√≥ ir√≥nicamente.

La publicaci√≥n de la joven que estudia en la Universidad de Manchester, se volvi√≥ viral en cuesti√≥n de horas, y a la fecha registra m√°s de 21 mil ‘retuits’, 47 mil ‘me gusta’, y cientos de comentarios bromeando con su compra.

A continuación te dejamos con algunos divertidos memes que compartieron sus seguidores.