Las aplaudidas reacciones de artistas por publicidad racista de H&M: estos son sus dibujos

Poco más de una semana atrás, conocimos que la empresa de moda Hennes et Mauritz (H&M) había causado indignación mundial por una controversial campaña publicitaria que incluía a un pequeño de raza negra.

En la imagen, el menor aparecía con un polerón verde de la marca, llevando un estampado que decía “Coolest monkey in the jungle” (“El mono más genial de la selva”)

Luego de los ataques recibidos, que incluyeron actos violentos en las tiendas de Sudáfrica, la empresa decidió retirar la publicidad y ofrecer disculpas al público.

“La imagen fue suprimida de todos los canales de H&M”, había asegurado una portavoz de la marca, tal como informamos en BioBioChile.

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?

I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L

— Stephanie Yeboah (@NerdAboutTown) January 7, 2018