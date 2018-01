Habitantes de Haití responden a Trump con fotos para mostrar que no es un "país de mierda"

Viernes 12 enero de 2018 | Publicado a las 17:49

Medios norteamericanos indicaron que el presidente Donald Trump usó palabras ofensivas durante un encuentro con congresistas sobre la reforma migratoria, al preguntar por qué Estados Unidos debe aceptar a personas procedentes de “países de mierda”.

En una reunión con senadores y legisladores en la Casa Blanca para hablar sobre una propuesta para modificar la reunificación familiar y el llamado programa “lotería de visas”, el mandatario preguntó “¿Por qué todas estas personas de países de mierda vienen aquí?”, según contaron fuentes al diario The Washington Post y The New York Times.

El presidente se refería a ciudadanos de Haití y de países africanos y sugirió al mismo tiempo que Estados Unidos debería recibir a inmigrantes de lugares como Noruega, con cuya primera ministra se reunió el miércoles.

Como era de esperar, estas declaraciones generaron enorme revuelo a nivel internacional, en donde las críticas y el rechazo hacia Trump fue unánime. La Organización de Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, calificó los dichos como “escandalosos”, “vergonzosos” y “racistas”.

Estas palabras muestran “el peor lado de la humanidad, validando y alentando el racismo y la xenofobia”, agregó Rupert Colville, portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Incluso, los propios habitantes de Haití decidieron responder al presidente. A través de las redes sociales, diversos usuarios comenzaron a compartir imágenes de bellos paisajes de la isla para demostrar que no viven en un “país de mierda”.

Las postales, que de acuerdo a quienes las compartieron no tienen ningún retoque digital, muestran paradisiacas playas y privilegiados bosques.

President Trump’s debasing, vitriolic comments towards Haiti & African nations are racist & inane. He should emigrate to Norway. pic.twitter.com/fzE2VGLHnP — ellie happel (@elliehappel) January 12, 2018